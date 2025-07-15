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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس وغرامة 11 ألف جنيه..السير عكس الإتجاه يوقع بمتعاطى المخدرات

«السير عكس الإتجاه» يُوقع بمتعاطى المخدرات.. الحبس سنة مع الشغل وغرامة 11 ألف جنيه بالمخالفة
«السير عكس الإتجاه» يُوقع بمتعاطى المخدرات.. الحبس سنة مع الشغل وغرامة 11 ألف جنيه بالمخالفة
إسلام دياب

عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه، وعضوية المستشارين هشام عبد المعطى عبدالرحيم وعماد مصطفى الشيوى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور عمرو مصطفى كمال وكيل النيابة وأمانة سر خالد شعبان، المتهم بحيازة مخدرات للتعاطي بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عن التعاطى وبتغريمه ألف جنيه للسير عكس الإتجاه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.

تحقيقات النيابة العامة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه حال تواجد الملازم أول يوسف عادل محمد على الزنكلونى، معاون مباحث قسم شرطة الدقي بالخدمة امام مسجد مصطفي محمود بشارع جامعة الدول العربية تلاحظ له دخول المتهم «عمر .م .ع» بشارع جامعة الدول العربية بالسيارة قيادته عكس اتجاه السير فقام باستيقافه وحال ذلك شاهده ممسكا بسيجارة مشتعلة وملفوفة يدويا ينبعث منها رائحة احتراق الحشيش فقام بضبطه وضبط تلك السيجارة وبتفتيشه عثر معه على سيجارة أخرى ملفوفة يدويا ثبت من تقرير المعمل الكيماوي اختلاط تبغها بالحشيش المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات وبتفتيش السيارة عثر بها على ورقتين ماليتين فئة الخمس جنيهات كل منهما يحوي مخدر الهيروين وكيس شفاف يحوي مادة الميثامفيتامين المدرجين بذات الجدول وزجاجتين تحوى غسالة كل منهما على مادة الميثامفيتامين المدرجة بذات الجدول وقرص واحد لمادة الكلونازيبام أحد مشتقات مادة البنزوديازبين المدرج بالجدول الثالث لقانون المخدرات.

وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن متعاطى مخدرات على حبسه وتغريمه لحيازة حشيش ومخالفة قانون المرور وأيدت حكم محكمة الجنايات.

محكمة جنايات الجيزة طعن مخدرات تعاطي المخدرات متعاطي المخدرات

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