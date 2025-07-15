بعد قليل.. نظر استئناف تشكيل عصابي على حكم بالسجن المؤبد بالقاهرة

بعد قليل.. تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، استئناف تشكيل عصابي لتجارة المواد المخدرة على حكم معاقبتهم بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، والسجن 6 سنوات للأخرين.

تفاصيل الواقعة .

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، من القبض على تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش والهيروين، وغسل أموالهم فى شراء عقارات وسيارات وتكوينهم ثروة كبيرة من تجارة المخدرات، حيث تم القبض على المتهمين فى منطقة عابدين، وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق.