حبس سائق بتطبيق نقل شهير تعدى على فتاتين بالتجمع

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى لقيامه بالتعدى عليها وصديقتها بالسب والضرب حال استقلالهما السيارة صحبته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة..

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى لقيامه بالتعدى عليها وصديقتها بالسب والضرب حال إستقلالهما السيارة صحبته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين القائمة على النشر ، قام خلالها بالتعدى عليها بالسب فقط دون التعدى بالضرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.