قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفر فاتورة الكهرباء .. نصائح لاستخدم التكييف في الحر
انخفاض جديد في أسعار الدواجن الآن في مصر
بعد انخفاضه.. أسعار الذهب اليوم الأحد 20-7-2025
احذروا الشواطئ.. الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية ونشاط رياح يُلطّف الحرارة
صواريخ باتريوت.. اللاعب الأهم على الساحة الأوكرانية
طرق استخراج شهادات الميلاد الوفاة.. الأسعار والخطوات
نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً
100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي
مانويل نوليتو: محمد صلاح لاعب مذهل وأحد روائع كرة القدم العالمية
خلال 24 ساعة.. 136 شهيدًا في غزة بينهم أطفال ضحايا المجاعة و38 من مُنتظري المساعدات
13800 للدرجة الممتازة .. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لتعديه على حقوق الملكية الفكرية لأغنية «الأسد».. سعد الصغير يُواجه هذه العقوبة

محاكمة سعد الصغير بتهمة التعدى على حقوق أغنية "الأسد"
محاكمة سعد الصغير بتهمة التعدى على حقوق أغنية "الأسد"
معتز الخصوصي

يستعد المطرب سعد الصغير للمثول أمام المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد ، وذلك لمحاكمته في تهمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية لأغنية "الأسد". 

وأكد المطرب سعد الصغير في دعواه أنه قد قام بغناء الأغنية ونشرها عبر موقع "يوتيوب" دون الحصول على إذن مسبق.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الملكية الفكرية ، طبقا لما نص عليه قانون حماية الملكية الفكرية.

عقوبة سرقة الملكية الفكرية

وتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

المطرب سعد الصغير أغنية الأسد حقوق الملكية الفكرية موقع يوتيوب المحكمة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

سجل الآن .. نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد مجاناً

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

نتيجة الثانوية العامة

بدأ العدّ التنازلي .. الموعد النهائي لـ نتيجة الثانوية العامة

انا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

أنا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

تحريز هاتف وكاميرات طليق هدير عبدالرازق

القبض على هدير عبد الرازق وطليقها وتحريز هواتفهما والكاميرات

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

ترشيحاتنا

خلف الزناتي من عمومية نقابة المعلمين

خلف الزناتي عن فترة توليه نقابة المعلمين: عملنا من الفسيخ شربات

رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 .. اعرف الشروط وطرق السداد

رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 .. الشروط وطرق السداد

مركز العزيمة لعلاج الإدمان

عمرو عثمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ 71673 مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة

بالصور

برفقة ابنها .. جوري بكر تستمتع بإجازتها الصيفية

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

فستان مجسم .. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الجديد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان مميز .. نانسي عجرم تستعرض جمالها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد