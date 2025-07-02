ربنا بيحبك وشايلك حاجة حلوة.. سعد الصغير ينعى أحمد عامر بكلمات مؤثرة

نعى الفنان الشعبي سعد الصغير، الفنان أحمد عامر الذي توفي إثر تعرّضه لظروف صحية طارئة.

وكتب سعد الصغير عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا المحترم أحمد عامر فى ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنانك، اللهم أمين يا رب العالمين، ربنا يرحمك يا رب هتبقى فى مكان أحسن، ولسه فى عز شبابك بس ربنا بيحبك وأكيد شايلك حاجة حلوة، اللهم آمين، في الجنة يا حبيبى".

سعد الصغير على فيسبوك

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عامر، وجاء هذا الخبر بعد أن أعلن منذ قليل عن تعرّضه لظروف صحية طارئة دون الكشف عن أي تفاصيل.

وفى آخر منشور له كتب المطرب الراحل أحمد عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل”.

أحمد عامر يحتفل بتصدّر أغنيته فين يوجعك تريند التيكتوك

وكان قد احتفل أحمد عامر خلال الساعات القليلة الماضية بتصدر أغنيته “فين يوجعك” تريند التيك توك.