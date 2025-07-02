أعلن المطرب رضا البحراوي وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر منذ قليل.

ونشر صورته عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وكتبت معلقا: “إنا لله وإنا إليه راجعون اخويا احمد عامر في ذمة الله اللهم اغفر له وارحمه ويسكنك فسيح جنانه اللهم آمين يارب العالمين”.

أحمد عامر يعلن تعرضه لظروف صحية

وكان أعلن أحمد عامر منذ ساعات عن اعتذاره عن العمل بسبب ظروف صحية

بنعتذر عن العمل لـ ظروف صحية لحد مالنجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل.

أحمد عامر يحتفل بتصدر أغنيته فين يوجعك تريند التيكتوك

واحتفل احمد عامر خلال الساعات القليلة الماضية بتصدر أغنيته “فين يوجعك” تريند التيك توك.

وأحمد عامر هو مطرب شعبي اشتهر بالعديد من الأغاني ومن أبرزها : “قوليلي يا مرايا ، مبقتش مستغرب ، الكل غاب”.