سبنا في وجع كبير ما يتوصفش.. رضا البحراوي يلغي حفلاته حدادًا على روح أحمد عامر

علّق المطرب رضا البحراوي، على وفاة الفنان أحمد عامر، بعد تعرّضه لظروف صحية طارئة.

وكتب "البحراوي" عبر فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب موجوعة ومليانة حزن، بنعي أخويا وصديقي الفنان “أحمد عامر” اللي فارقنا النهاردة وسبنا في وجع كبير ما يتوصفش”.

وتابع: “بسبب الخبر الأليم ده، تم إلغاء كل حفلاتي في الساحل الشمالي، وكمان كل الأفراح اللي كنت مرتبط بيها خلال الفترة الجاية، حداداً على روح اخويا أحمد عامر”.

واختتم: “ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويصبرنا على فراقه، أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عامر ، وجاء هذا الخبر بعد أن أعلن منذ قليل عن تعرضه لظروف صحية طارئ دون الكشف عن أي تفاصيل.

وفى آخر منشور له كتب المطرب الراحل أحمد عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك :“بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل”.

أحمد عامر يحتفل بتصدّر أغنيته فين يوجعك تريند التيكتوك

وكان قد احتفل احمد عامر خلال الساعات القليلة الماضية بتصدر أغنيته “فين يوجعك” تريند التيك توك.