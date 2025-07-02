إن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا.. حسن الرداد يهنئ السقا وفهمي بمناسبة عرض «أحمد وأحمد»

حرص الفنان حسن الرداد على تهنئة الفنانين أحمد السقا وأحمد فهمي بمناسبة عرض فيلمهما الجديد “أحمد وأحمد”.

وكتب الرداد عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "مبروك لإخواتي النجم أحمد السقا وفهمي، إن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا".

ستوري حسن الرداد

نجوم الفيلم وأغنيته الدعائية

ويشارك في بطولة فيلم "أحمد وأحمد" عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم غادة عبد الرازق وآخرون.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

أما الأغنية الدعائية للفيلم، فهي من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن إنتاج حمدي بدر (كرافت ميديا).