ابن الأصول .. كريم محمود عبد العزيز يساند كريم الحسيني بعد خضوع زوجته لعملية جراحية|صور

حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على مساندة صديقه الفنان كريم الحسيني، بعد تعرض زوجته لأزمة صحية وخضوعها لعملية جراحية.

وشارك كريم الحسيني جمهوره عبر موقع "فيسبوك" عددًا من الصور من داخل المستشفى، ظهر فيها برفقة زوجته وكريم محمود عبد العزيز، وكتب معلّقًا:

"لما تبقى قاعد في أمان الله، وفجأة ييجي صاحبك ابن الأصول يطمن عليك ويهزر معاك شوية عشان يفك جو ما بعد العملية.. شكرًا يا صاحبي، ربنا يتم شفاكي على خير يا رب".

كريم الحسيني يطلب من جمهوره الدعاء لزوجته بالشفاء

وكان كان طلب الفنان كريم الحسيني الدعاء لزوجته التي تخضع حاليًا لعملية جراحية دقيقة، مؤكدًا أنها بين يدي الله وفي رعايته.

ونشر الحسيني عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة تجمعه بزوجته، وعلّق عليها قائلًا:

"دعواتكم لزوجتي، فهي الآن في رعاية الله وحفظه، تخضع لعملية جراحية خطيرة."

كريم الحسيني يتعرض لحادث سير

وفى شهر ابريل الماضي ،شارك الفنان كريم الحسيني جمهوره عبر حساباته الرسمية بمنشور مؤثر كشف فيه عن تعرض لحادث مؤسف أثناء توقفها، حيث صدمها موتوسيكل بشكل مفاجئ، ما أسفر عن أضرار واضحة بالسيارة، ودخول سائق الموتوسيكل إلى المستشفى.

وكتب الحسيني عبر “فيس بوك”: “الحمد لله على الضراء قبل السراء، الحمد والشكر لله... عربيتي حصل فيها كده وهي راكنة في أمان الله، دخل فيها موتسيكل، وصاحب الموتوسيكل في المستشفى دلوقتي، قدر الله وما شاء فعل، عوض علينا عوض الصابرين يا رب”.

واختتم الفنان حديثه بدعاء : اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها، الحمد لله رب العالمين.