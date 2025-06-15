كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته

طلب الفنان كريم الحسيني الدعاء لزوجته بعد تعرضها لوعكة صحية .

وكتب كريم الحسيني عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "بسم اللهم الشافي المُعافي اللهم أشف زوجتي شفاء لا يغادره سقما اللهم نسألك شفاء عاجلاً غير آجلاً اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه دعواتكم بالله عليكم فالدعاء يخفف القدر من رأى منى خيراً فليدعوا لها بالشفاء لعلها المُنجية".

كريم الحسيني يتعرض لحادث سير

وفى شهر ابريل الماضي ،شارك الفنان كريم الحسيني جمهوره عبر حساباته الرسمية بمنشور مؤثر كشف فيه عن تعرض لحادث مؤسف أثناء توقفها، حيث صدمها موتوسيكل بشكل مفاجئ، ما أسفر عن أضرار واضحة بالسيارة، ودخول سائق الموتوسيكل إلى المستشفى.

وكتب الحسيني عبر “فيس بوك”: “الحمد لله على الضراء قبل السراء، الحمد والشكر لله... عربيتي حصل فيها كده وهي راكنة في أمان الله، دخل فيها موتسيكل، وصاحب الموتوسيكل في المستشفى دلوقتي، قدر الله وما شاء فعل، عوض علينا عوض الصابرين يا رب”.

واختتم الفنان حديثه بدعاء : اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها، الحمد لله رب العالمين.