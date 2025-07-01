كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته: تخضع لعملية جراحية دقيقة

وجه الفنان كريم الحسيني رسالة مؤثرة لجمهوره، طالبًا منهم الدعاء لزوجته التي تخضع حاليًا لعملية جراحية دقيقة، مؤكدًا أنها بين يدي الله وفي رعايته.

ونشر الحسيني عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة تجمعه بزوجته، وعلّق عليها قائلًا:

"دعواتكم لزوجتي، فهي الآن في رعاية الله وحفظه، تخضع لعملية جراحية خطيرة."

كريم الحسيني يتعرض لحادث سير

وفى شهر ابريل الماضي ،شارك الفنان كريم الحسيني جمهوره عبر حساباته الرسمية بمنشور مؤثر كشف فيه عن تعرض لحادث مؤسف أثناء توقفها، حيث صدمها موتوسيكل بشكل مفاجئ، ما أسفر عن أضرار واضحة بالسيارة، ودخول سائق الموتوسيكل إلى المستشفى.

وكتب الحسيني عبر “فيس بوك”: “الحمد لله على الضراء قبل السراء، الحمد والشكر لله... عربيتي حصل فيها كده وهي راكنة في أمان الله، دخل فيها موتسيكل، وصاحب الموتوسيكل في المستشفى دلوقتي، قدر الله وما شاء فعل، عوض علينا عوض الصابرين يا رب”.

واختتم الفنان حديثه بدعاء : اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها، الحمد لله رب العالمين.