فيلم بجد.. مش تهريج وخلاص.. تامر فرج يهنئ صُنّاع «أحمد وأحمد»

شارك الفنان تامر فرج صورًا له مع زوجته، بالإضافة إلى صور من البوستر الرسمي للفيلم، وذلك خلال حضوره العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد".

وكتب فرج عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "ألف مبروك لأحمد السقا وأحمد فهمي، أحمد وأحمد، وطبعًا في أحمد تاني نقوله ألف مبروك، وهو أحمد نادر جلال.

فيلم حلو قوي، ولذيذ، وخفيف، وبيبسط.

الكتابة موزونة، والضحك مضبوط، يخليك تتفرج على فيلم بجد، مش تهريج وخلاص أو أكشن وخلاص.

مبروك للمنتج أحمد بدوي، ولكل القائمين على العمل، بجد خرجت من الفيلم مبسوط".

عرض خاص وسط حضور فني مميز

وشهد العرض الخاص حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، هلا السعيد، يوسف رأفت، تامر فرج وزوجته، إلى جانب نخبة من الفنانين والإعلاميين.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم غادة عبد الرازق. الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

أغنية الفيلم تتصدر التريند

من جهة أخرى، تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والمطربة الشعبية بوسي تصدُّر تريند "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلاق الأغنية الدعائية للفيلم، التي تجمعهما كثنائي ديو، وصفه الجمهور بأنه الأكثر انسجامًا وتكاملًا لصيف 2025.

أغنية فيلم "أحمد وأحمد" من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن إنتاج حمدي بدر (كرافت ميديا).