مصطفى شوبير رفقة أحمد فهمي في العرض الخاص لفيلمه «أحمد وأحمد» |شاهد

شارك مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ستوري جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر مصطفى شوبير رفقة الفنان أحمد فهمي، من العرض الخاص لفيلم “أحمد وأحمد”، ولاقت الصورة تفاعلا عبر السوشيال ميديا.

مصطفى شوبير وأحمد فهمي

ويشارك في بطولة فيلم أحمد وأحمد عدد كبير من الفنانين من بينهم، محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون من اخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

أغنية فيلم "أحمد وأحمد " كلمات منة عدلي القيعي، لحن وتوزيع أحمد طارق يحيى وإنتاج حمدي بدر كرافت ميديا.