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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لوك جذاب.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في عرض خاص فيلم أحمد وأحمد.. صور

الفنانة غادة عبد الرازق و المخرج أحمد نادر جلال
الفنانة غادة عبد الرازق و المخرج أحمد نادر جلال
نجلاء سليمان   -  
المصور ابراهيم قنديل   -  
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدى البلد صور للنجمة غادة عبد الرازق في عرض خاص فيلم أحمد و احمد المقام الآن في إحدى مولات مدينة السادس من أكتوبر.

حرص على حضور العرض الخاص كل من أحمد السقا ، أحمد فهمي ، غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي ، هلا السعيد يوسف رأفت ، تامر فرج و زوجته و غيرهم كثير من النجوم.


ويشارك في بطولة فيلم أحمد وأحمد عدد كبير من الفنانين من بينهم، محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم غادة عبد الرازق وآخرين من اخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

ظهر في البرومو الدعائي لأغنية الفيلم الفنان أحمد السقا، وجيهان الشماشرجي، وتقول كلمات الأغنية: "يا أحمد.. بقى كل شوية تجيب رجليا في منكش ليه.. تديهم صباعك ياكلوا دراعك ليه.. الناس عاملين كده ليه ياولاد الإيه".

وتواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والمطربة الشعبية بوسي تصدر تريند يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى عقب إطلاق الأغنية الدعائية لفيلم أحمد وأحمد التي تجمعهما كثنائي "ديو" وصف بالأكثر انسجاما وتكاملا لصيف 2025 .

اغنية فيلم "أحمد وأحمد " كلمات منة عدلي القيعي ، لحن وتوزيع أحمد طارق يحيى وإنتاج حمدي بدر كرافت ميديا.


https://youtube.com/shorts/MnFN6-sOAMg?si=Dg23yz_QZjdXv7hd

غادة عبد الرازق احمد نادر جلال فيلم احمد و احمد صدي البلد

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