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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو سعد يظهر مع أسرته كاملة للمرة الأولى من عرض فيلم “أحمد وأحمد”

عمرو سعد واسرته
عمرو سعد واسرته
شروق سلامة

في لفتة نادرة، خطف الفنان عمرو سعد الأنظار خلال العرض الخاص لفيلم “أحمد وأحمد” بظهوره مع أسرته كاملة للمرة الأولى على السجادة الحمراء، حيث حرص على دعم زملائه وتهنئتهم في هذه المناسبة الفنية.
 

وظهر عمرو سعد برفقة زوجته وأبنائه، في مشهد حظي باهتمام واسع من عدسات المصورين والحضور، لا سيّما أن النجم المصري يحرص في العادة على الحفاظ على خصوصية حياته العائلية بعيدًا عن الأضواء.


 


وكان قد شهد العرض الخاص لفيلم “أحمد وأحمد” مساء اليوم حضورًا لافتًا لعدد من النجوم، وكان من أبرزهم ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، الذي حرص على دعم والده في هذا الحدث الفني المميز. وظهر ياسين إلى جانبه على السجادة الحمراء وسط أجواء احتفالية وصخب جماهيري وإعلامي كبير.

الفيلم يجمع لأول مرة بين أحمد فهمي وأحمد السقا في بطولة مزدوجة، ويشارك فيه مجموعة من النجوم، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إضافة إلى ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف، من أبرزهم غادة عبد الرازق، وهو من تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

كما شهد العرض حضور الفنان عمرو سعد، الذي حرص على تهنئة زملائه والتقط الصور معهم على السجادة الحمراء.


 

الفيلم يواصل تصدر التريند منذ إطلاق الأغنية الدعائية له التي جمعت هيفاء وهبي وبوسي في ديو غنائي وُصف بأنه الأكثر انسجامًا لصيف 2025، وهو من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإنتاج حمدي بدر لصالح شركة “كرافت ميديا”.


 

وقد ظهر في البرومو الدعائي كل من أحمد السقا وجيهان الشماشرجي، وتضمنت الأغنية كلمات لافتة تقول:

“يا أحمد.. بقى كل شوية تجيب رجليا في منكش ليه.. تديهم صباعك ياكلوا دراعك ليه.. الناس عاملين كده ليه يا ولاد الإيه.


 

أحمد وأحمد السجادة الحمراء عمرو سعد

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