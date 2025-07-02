«أنا عندي 3 إخوات اسمهُم أحمد».. عمرو سعد يُشعل السجادة الحمراء

أُقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"، الذي يجمع لأول مرة في بطولته بين الفنانين أحمد السقا وأحمد فهمي.

وشهد العرض أجواء احتفالية على السجادة الحمراء، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، وكان من بينهم الفنان عمرو سعد، الذي حرص على تهنئة زملائه، وقال مازحًا أمام الكاميرات: "أنا عندي ثلاثة إخواتي.. أحمد سعد، وأحمد فهمي، وأحمد السقا".

نجوم الفيلم وأغنيته الدعائية

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم غادة عبد الرازق وآخرون.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وظهر في البرومو الدعائي لأغنية الفيلم الفنان أحمد السقا، وجيهان الشماشرجي، وتقول كلمات الأغنية:

"يا أحمد.. بقى كل شوية تجيب رجليّا في منكش ليه؟

تديهم صباعك ياكلوا دراعك ليه؟

الناس عاملين كده ليه يا ولاد الإيه؟"

وتواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمطربة الشعبية بوسي، تصدّر تريند "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلاق الأغنية الدعائية للفيلم، والتي تجمعهما كثنائي ديو وُصف بأنه "الأكثر انسجامًا وتكاملًا" لصيف 2025.

أغنية فيلم "أحمد وأحمد" من كلمات: منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع: أحمد طارق يحيى، وإنتاج: حمدي بدر (كرافت ميديا).