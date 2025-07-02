قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محاولات في الأهلي لتسويق ثنائي غانا وقيد نجم إيفواري جديد
لاعب فلسطيني .. أحمد حسن يزف بشرى لجمهور الزمالك
حارس عقار سيدة بورسعيد يخرج عن صمته: «اتحاكمت ظلم.. واللي حصل اتفهم غلط»|تفاصيل
أنغام تكشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.. وترد على اتهامها في أزمة شيرين |فيديو
شكري يقترب من الأهلي.. وسيراميكا كليوباترا يسعى لضم ثنائي ضمن الصفقة
ترامب يعرب عن أمله في قبول حماس بالهدنة في غزة.. ويحذر: الوضع سيزداد سوءًا
طبيب «شيرين» يقلب الطاولة ويروي كواليس اللحظات الصعبة قبل صعودها المسرح |فيديوجراف
أمير هشام يكشف مفاجآت في صفقة الأهلي لضم نجم سيراميكا كليوباترا
شيكابالا يوجّه رسالة لـ رئيس الجهاز الطبي السابق للزمالك .. ماذا قال؟
الأمم المتحدة: مشاورات مع الجيش السوداني والدعم السريع من أجل هدنة إنسانية بالفاشر
ترامب: إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام الهدنة في غزة لمدة 60 يومًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«أنا عندي 3 إخوات اسمهُم أحمد».. عمرو سعد يُشعل السجادة الحمراء

الفنان أحمد السقا و الفنان أحمد فهمي و النجم عمرو سعد
الفنان أحمد السقا و الفنان أحمد فهمي و النجم عمرو سعد
أوركيد سامي

أُقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"، الذي يجمع لأول مرة في بطولته بين الفنانين أحمد السقا وأحمد فهمي.

وشهد العرض أجواء احتفالية على السجادة الحمراء، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، وكان من بينهم الفنان عمرو سعد، الذي حرص على تهنئة زملائه، وقال مازحًا أمام الكاميرات: "أنا عندي ثلاثة إخواتي.. أحمد سعد، وأحمد فهمي، وأحمد السقا".

نجوم الفيلم وأغنيته الدعائية

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم غادة عبد الرازق وآخرون.
الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وظهر في البرومو الدعائي لأغنية الفيلم الفنان أحمد السقا، وجيهان الشماشرجي، وتقول كلمات الأغنية:

"يا أحمد.. بقى كل شوية تجيب رجليّا في منكش ليه؟
تديهم صباعك ياكلوا دراعك ليه؟
الناس عاملين كده ليه يا ولاد الإيه؟"

وتواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمطربة الشعبية بوسي، تصدّر تريند "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلاق الأغنية الدعائية للفيلم، والتي تجمعهما كثنائي ديو وُصف بأنه "الأكثر انسجامًا وتكاملًا" لصيف 2025.

أغنية فيلم "أحمد وأحمد" من كلمات: منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع: أحمد طارق يحيى، وإنتاج: حمدي بدر (كرافت ميديا).

اخبار الفن نجوم الفن احمد السقا أحمد فهمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

الأرصاد

ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين

تسونامي

مفاجأة بشأن تمدد مياه البحر المتوسط وعلاقته بالزلازل وتسونامي

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

ظاهرة غريبة سحب أرجوانية في سماء جنوب سيناء

سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء

إعصار - أرشيفية

مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟

الذهب

عيار 21 في النازل.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

تسونامي

حقيقة وجود حركة غريبة في باطن البحر المتوسط.. ما تأثيرها على مصر؟

ترشيحاتنا

إنا لله وإنا إليه راجعون

وفاة زوجة شقيق اللواء سامح قته رئيس مجلس إدارة النايل سات

الطقس في مصر

تحذيرات جديدة من الأرصاد.. الأمطار مستمرة بهذه المناطق ورياح بالبحر| الطقس

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

بالصور

8 أطعمة تحارب الزهايمر وتُنعش الذاكرة .. احرص عليها

أطعمة تدعم صحة الدماغ وتحارب الزهايمر
أطعمة تدعم صحة الدماغ وتحارب الزهايمر
أطعمة تدعم صحة الدماغ وتحارب الزهايمر

دراسة: الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة يؤدي لصغر حجم الدماغ وانخفاض ذكاء الأطفال

مخاطر الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة على الأطفال
مخاطر الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة على الأطفال
مخاطر الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة على الأطفال

الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالشرقية ينظم ندوة عن الكشف المبكر لأورام الثدي

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة

مصرع شابة في تصادم دراجة نارية وسيارة نصف نقل بالبلينا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فيديو

أنغام

أنغام تكشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.. وترد على اتهامها في أزمة شيرين |فيديو

شيرين عبد الوهاب

طبيب «شيرين» يقلب الطاولة ويروي كواليس اللحظات الصعبة قبل صعودها المسرح |فيديوجراف

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد