أنغام تكشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.. وترد على اتهامها في أزمة شيرين |فيديو

كشفت الفنانة أنغام عن تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، تم على إثرها نقلها إلى أحد المستشفيات، بالتزامن مع الحملة التي استُهدفت بها بسبب الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقالت أنغام، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إنها لم تُخبر أحدًا بتعرضها لهذه الوعكة الصحية حتى لا تُسبب حالة من القلق لأسرتها وجمهورها، مضيفة أنها لم تكن قادرة على الرد على أي مكالمات، وأشارت إلى أنها شعرت بالتعب المفاجئ يوم الأربعاء الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى صباح السبت.

وأضافت “أنغام” أنها كانت تظن أن الأمر بسيط، لكنها اكتشفت العكس، ورفضت الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية بشكل دقيق، لحين انتهاء الأطباء من التشخيص النهائي.

أنغام: الحملة ضدي ظالمة.. ولا علاقة لي بأزمة شيرين

وتحدثت أنغام عن الحملة التي استُهدفت بها، متهمةً البعض بالزجّ باسمها في أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة بحفل موازين في المغرب، معلقة: "أنا غير قادرة على تحمّل هذا الظلم، السكوت والتجريح وصلا إلى مستوى غير مقبول وغير محترم. والموضوع وصل لتلميحات من زملاء نعرف جيدًا من وراء هذه الحملة. هناك مواقع كتبت اسمي، وناس تبعت لي شتائم".

واستكملت أنغام: "لا أعلم ما علاقتي بأزمات شيرين عبد الوهاب، وقد تحملت على مدار السنوات الماضية تلميحات مباشرة منها، لكني كنت ألتمس لها العذر. لا أوجه الاتهام لشيرين بشكل مباشر، لكن هناك كثيرين من حولها يحاولون إقناعها بذلك".

واختتمت أنغام حديثها باكية: "سأتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يجرؤ على التطاول عليّ، وأطلب من الجميع ألا يظلمني أو يُقارن اسمي باسم شيرين عبد الوهاب، فلكل واحدة منا موهبتها الخاصة".

أزمة شيرين عبد الوهاب تتصاعد

من جانبها، تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لهجوم حاد في الأيام الأخيرة، عقب حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين المغربي، ما دفع محاميها المستشار ياسر قنطوش لإصدار بيان صحفي أعلن فيه اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التجاوزات التي طالتها.

وقال قنطوش في بيانه: "الفنانة شيرين عبد الوهاب تتعرض لحملة ممنهجة معروف من يقف وراءها، بهدف عرقلة أي نجاح تحققه".

وأضاف: "شيرين تشكر كل من دعمها ووقف بجانبها. نحن لسنا ضد حرية الرأي، لكن يجب أن تكون آراء بنّاءة دون إساءة، وهناك بعض الآراء المدفوعة من خلال حملات ممنهجة، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها".