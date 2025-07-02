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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موعد وتفاصيل حفل علي الهلباوي فى ساقية الصاوي

علي الهلباوي
علي الهلباوي
تقى الجيزاوي

يستعد المنشد علي الهلباوي لإحياء أحدث حفلاته الغنائية يوم الجمعة المقبلة 4 يوليو بساقية الصاوي ، وسط حضور جماهيري ، ومن المقرر أن يقدّم خلال الحفل باقة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية التي تحظى بإعجاب الجمهور.

وفى هذا السياق، روجت الصفحة الرسمية لساقية الصاوي عبر موقع فيسبوك للحفل، وجاء بتعليق: “مزيج من الإنشاد والطرب نستمتع به فى حفل الفنان على الهلباوى فى الساقية 4 يوليو”.

أغاني علي الهلباوي

ويتميز علي الهلباوي بتقديم الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية وقدم العديد من الأعمال الناجحة والحفلات الممتعة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجح في تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.

وبدأ المنشد علي الهلباوي مشواره الفني منذ الطفولة مع فرقة والده القارئ والمبتهل الشيخ محمد الهلباوي، ثم انفصل تدريجيا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد.

كما قدم العديد من من الأعمال أبرزها أغنية تحمل اسم "حقك وحقي" والتي تم طرحها في ديسمبر 2020 عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب " وحصلت على نسبة مشاهدة عالية.

علي الهلباوي أغاني علي الهلباوي حفلات ساقية الصاوي

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