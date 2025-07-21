أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضا طفيفا خلال تعاملات السوق المحلية وذلك على الرغم من استمرار صعود أسعار الأونصة عالميا مما أعاد الحركة إلى محلات الصاغة بعد فترة من الركود خاصة بين الشباب المقبلين على الزواج.

سعر الذهب

انخفاض اسعار الذهب

أدى التراجع المفاجئ في أسعار الذهب إلى تحفيز العديد من المواطنين على الشراء بعد موجة ارتفاعات متتالية شهدها المعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية والتي لامست خلالها الأسعار مستويات تاريخية غير مسبوقة.

ومع هذا الانخفاض بدأت حركة البيع والشراء في الانتعاش تدريجيا داخل عدد من المحافظات خاصة في المناطق الشعبية ومتوسطة الدخل حيث يمثل الذهب ملاذا آمنا للاستثمار ووسيلة للادخار والزينة في آن واحد.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

فيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم الأحد في محلات الصاغة بمصر دون احتساب المصنعية

عيار 24 سجل 5309 جنيها للبيع و5286 جنيها للشراء

عيار 22 سجل 4866 جنيها للبيع و4845 جنيها للشراء

عيار 21 سجل 4645 جنيها للبيع و4625 جنيها للشراء

عيار 18 سجل 3981 جنيها للبيع و3964 جنيها للشراء

عيار 14 سجل 3097 جنيها للبيع و3083 جنيها للشراء

عيار 12 سجل 2654 جنيها للبيع و2643 جنيها للشراء

سعر الأونصة 165115 جنيها للبيع و164404 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب 37160 جنيها للبيع و37000 جنيها للشراء

الأونصة عالميا سجلت 3351.85 دولارا

لماذا تختلف أسعار الذهب من محل إلى آخر

تختلف أسعار الذهب بين محلات الصاغة نتيجة عدة عوامل أبرزها تكاليف المصنعية وهامش الربح وموقع المحل الجغرافي بالإضافة إلى مستوى الخدمة المقدمة للعميل

وينصح دائما بمقارنة الأسعار في أكثر من محل قبل الشراء للحصول على أفضل سعر ممكن خاصة في ظل اختلاف المصنعية من تاجر إلى آخر

الأعيرة الأكثر تداولا في السوق المصرية

تشهد السوق المحلية إقبالا واسعا على ثلاثة أعيرة رئيسية وهي

عيار 24 الأنقى بنسبة 99.99 بالمئة ويستخدم عادة في صناعة السبائك الاستثمارية

عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ويستخدم في الجنيهات الذهبية والمشغولات التقليدية

عيار 18 الذي يتميز بتصميماته العصرية وسعره المناسب ويفضله قطاع كبير من الشباب

أسباب انخفاض الأسعار في مصر رغم ارتفاع الأونصة عالميا

رغم ارتفاع أسعار الأونصة عالميا وتسجيلها أعلى مستوى منذ شهرين إلا أن الأسعار محليا تشهد تراجعا نسبيا يعود إلى مجموعة من العوامل المؤثرة أبرزها

تقلبات الأسواق العالمية

تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

زيادة المعروض من الذهب داخل السوق المحلي

تراجع معدلات الطلب

السياسات النقدية للبنك المركزي

التوترات الاقتصادية والسياسية في المنطقة

عالميا.. الأونصة تسجل أعلى مستوى منذ شهرين

على الصعيد العالمي سجلت أونصة الذهب نحو 3446 دولارا وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين مدعومة بتراجع مؤشر الدولار وارتفاع الإقبال على المعدن النفيس باعتباره أحد أهم أدوات التحوط في أوقات الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم عالميا