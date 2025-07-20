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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقـ.تل سيدة لسرقة ذهبها بالقليوبية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، تأجيل محاكمة 5 متهمين بينهم ربة منزل، لاتهامهم بقتل سيدة لسرقة صموغاتها الذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول ومواد غذائية، باستخدام "إيشارب" بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل للاستعداد والمرافعة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 912 لسنة 2025 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 54 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أجمد ط م"، 26 سنة، عامل بالأجر اليومي، و"سالي م ب"، 25 سنة، ربة منزل، و"عبد الرحمن م ط"، 21 سنة، عامل بالأجر اليومي، و"محمد م ط"، 24 سنة، عامل بالأجر اليومي، و"عمرو ح م"، 23 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنهم في يوم 15 / 10 / 2024، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليها "زهرة العلا محمد محمد"، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها لما أضمروه في صدرهم من كيد وبغي عليها، وما أن ظفروا بها حتى قام الثالث الرابع والخامس بطرحها أرضا، وقام الثالث بشل حركتها، ولف حول عنقها بقطعة من القماش "إيشارب غطاء رأس خاص بالمجنى عليها"، ضاغطاً عليه بشدة وأنقض عليها الخامس لعزيمته الانتقامية وكتم أنفاسها بقطعة من القماش "إيشارب غطاء رأس خاص" أحضرتة له الثانية، ضاغطاً عليه بشدة فانتفضت روحها منازعة إياه قاصدين من ذلك قتلها، فأحدثوا إصابتها التي أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
    وأوضح أمر الإحالة، أنه كان القصد من ارتكاب جريمة القتل محل الإتهام الأول تسهيل إرتكاب جنحة تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، سرقوا المنقولات "مصاغ الذهبي ، مبلغ نقدى ، هاتف خلوى ، مواد غذائية"، والمبينة وصفاً وقدراً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر، وكان ذلك من مسكنها ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا أداة "إيشارب غطاء رأس"، مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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