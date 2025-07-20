وظائف خالية بوزارة العمل 2025.. قدم الآن

يسعي المواطنين للحصول على وظائف حكومية توفر الأمان الوظيفي والاستقرار المهني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030 وتفعيل خطط التنمية المستدامة، من خلال إتاحة فرص تشغيل متنوعة تتناسب مع مختلف المؤهلات.

إعلان وظائف حكومية جديدة في قطاعات متعددة

كشفت وزارة العمل عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة في قطاعات مختلفة، بهدف سد العجز في بعض التخصصات الحيوية، وتحقيق التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وعدد من الجهات الشريكة في برامج التدريب من أجل التشغيل.

وظائف

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة العمل 2025

تشمل الوظائف المطروحة عددا من التخصصات التي تستهدف المؤهلات العليا والمتوسطة، وتحديدا في المجالات التالية:

أخصائي موارد بشرية

باحث اجتماعي

مفتش سلامة وصحة مهنية

مسئول علاقات عمل

موظف دعم فني (IT)

منسق برامج تدريب مهني

إداريون ومحاسبون

مهندسون في تخصصات الطاقة والميكانيكا

كما تم تخصيص فرص خاصة لحديثي التخرج ضمن برامج التدريب التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل مباشرة، بالتعاون مع مؤسسات تدريبية وشركات خاصة.

شروط التقديم في وظائف وزارة العمل 2025

أوضحت وزارة العمل أن هناك عددا من الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين، وتشمل ما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

ألا يتجاوز السن 35 عاما لبعض الوظائف، مع وجود شواغر أعلى سنا للوظائف القيادية

الحصول على مؤهل دراسي مناسب لطبيعة الوظيفة (بكالوريوس – دبلوم فني – شهادة مهنية)

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج المكتبية الأساسية

اجتياز الاختبارات التحريرية أو المقابلات الشخصية بحسب متطلبات كل وظيفة

موعد التقديم الرسمي وآخر موعد لاستلام الطلبات

بدأت وزارة العمل في استقبال طلبات التوظيف بداية من الاثنين 15 يوليو 2025، ويستمر التقديم حتى الخميس 15 أغسطس 2025، على أن يتم غلق باب التقديم بعد هذا التاريخ ولن تقبل أي طلبات ورقية أو إلكترونية بعد ذلك.

خطوات التقديم على وظائف وزارة العمل 2025

أعلنت الوزارة أن التقديم يتم حصريا من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة العمل عبر الرابط التالي:

www.manpower.gov.eg

ويشترط إنشاء حساب جديد على الموقع، ورفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية واضحة، وهي:

السيرة الذاتية المحدثة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

صورة من المؤهل الدراسي

شهادات الخبرة السابقة (إن وجدت)

شهادات مهنية أو تدريبية ذات صلة بالمجال الوظيفي

وسائل التواصل والاستفسارات

خصصت الوزارة خطا ساخنا لاستقبال استفسارات المواطنين بخصوص الوظائف المطروحة على الرقم 19468، كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

