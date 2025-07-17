ستارمر: المعاهدة الجديدة ستوفر نصف مليون وظيفة للبريطانيين

أكد رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، أن ألمانيا وبريطانيا وقعتا معاهدة غير مسبوقة اليوم.

وأضاف «ستارمر» أن المعاهدة الجديدة ستوفر نصف مليون وظيفة للبريطانيين.

وكان قد كشفت وكالة رويترز أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر توجه إلى أوكرانيا لتوقيع معاهدة جديدة مدتها 100 عام لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وكشفت روسيا، في بيان لوزارة الدفاع، السبب الذي دفع قواتها لمهاجمة البنية التحتية للطاقة في غرب أوكرانيا.

وقال البيان إن الهجمات العسكرية الروسية على البنية التحتية للطاقة في غرب أوكرانيا جاءت رداً على الهجمات الأوكرانية باستخدام أسلحة غربية.

وذكرت وزارة الدفاع أنها شنت هجوماً ناجحاً على منشأة كبيرة لتخزين الغاز في مدينة "ستري" غرب أوكرانيا، وفق "ريا نوفوستي".

وأضافت أن الجيش الروسي تحرك رداً على استخدام أوكرانيا لصواريخ "أتاكمز" الأمريكية وصواريخ "ستورم شادو" البريطانية الصنع.

كما أشارت إلى محاولة أوكرانية لشن هجوم في منطقة كراسنودار الروسية بهدف قطع إمدادات الغاز عبر شبكة خط أنابيب "ترك ستريم".