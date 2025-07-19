"تعليم الوادى الجديد" تعلن عن مسابقة لوظائف قيادية شاغرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد عن حاجتها لشغل الوظائف الشاغرة طبقا لأحكام القانون (15) لسنة 2007 والمعدل بالقانون (93) لسنة 2013 والقانون (16) لسنة 2019 واللائحة التنفيذية رقم (428) لسنة 2013 واللائحة التنفيذية رقم (1764) لسنة 2020 واللائحة التنفيذية رقم 2297 لسنة 2022 والقرار (164) لسنة 2016 بشأن بطاقات الوصف الوظيفى لأعضاء هيئة التعليم، وعلى راغبى التقدم لشغل هذه الوظائف أن يتقدمون بطلبات شخصية تسلم باليد باسم مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد مرفقا المستندات المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها وتقدم الطلبات شخصيا ويدويا بالإدارات التعليمية التابع لها بإدارات التنسيق المختصة خلال 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان ولن يلتفت لأى طلبات تقدم بعد هذه المدة أو ترد عن طريق البريد، وعلى أن يكون التقدم لوظيفة واحدة فقط.

وشمل الإعلان عددا من الوظائف القيادية المطلوبة والتى تمثلت فى:

1 مدير / وكيل إدارة تعليمية:

- مدير إدارة الفرافرة التعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل ولمدة سنتين قابلة للتجديد.

- وظائف الادارة المدرسية:

مدير مدرسة (ابتدائى - إعدادى - ثانوى عام - ثانوى فنى (من بين شاغلى وظيفة معلم أول (1) أو ما يعادلها على الأقل ولمدة سنتين قابلة للتجديد.

وكيل مدرسة) ابتدائى - إعدادى - ثانوى عام - ثانوى فنى (من بين شاغلى وظيفة معلم اول أو ما يعادلها على الأقل ولمدة سنتين قابلة للتجديد.

- وظائف التوجيه الفنى:

موجه عام (مادة/ نشاط) بالمديرية من شاغلى وظيفة كبير معلمين.

موجد أول (مادة / نشاط) بالمديرية والإدارتى الخارجة والداخلة من شاغلى وظيفة معلم خبير على الأقل.

لا يجوز التقدم لشغل وظيفة موجه عام وموجه أول من المقيدين بالمرحلة الابتدائية وخريج تعليم أساسى أو تأهيل تربوى.



التقدم لشغل وظليفة موجه أول أو موجه عام من بين من سبق لهم شغل وظيفة التوجيه الادنى مباشرة.

موجه (مادة/ نشاط) لجميع المراحل التعليمية والتخصصات المختلفة من شاغلى وظيفة معلم أول (أ) على الأقل بالمرحلة المقيد عليها. (ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة )

الشروط العامة:

1- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوى.

يستثنى حملة دبلوم المعلمين والمعلمات لشغل وظيفة (مدير / وكيل مدرسة تعليم ابتدائى) من شهادة المؤهل العالي.

الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة عن طريق الاكاديمية المهنية للمعلمين على أن تكون سارية حال التقدم للإعلان.

- ألا يكون المتقدم لشغل الوظائف محالا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية.

5- ألا يقل تقرير الكناية عن مرتبة فوق متوسط لآخر سنتين قبل الإعلان.

6- ألا يكون وقع عليه جزاء تأديبى بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام.

- ألا يكون المتقدم متعاطى أى نوع من أنواع المخدرات المدونة بالقانون 73 لسنة 2021

الشروط الخاصة للتقدم لوظائف المدارس الرسمية لغات:

بالنسبة للمدارس الرسمية للغات بنوعيها يشترط للتقدم لوظيفة مدير أو وكيل مدرسة بالإضافة إلى الشروط العامة الشروط الأتية:

أن يكون المتقدم من المتخصصين فى اللغة الأجنبية الأولى أو ممن سبق لهم تدريس مادة الرياضيات أو العلوم باللغة الأجنبية الأولى التى يتم تدريسها بالمدرسة.

2- ألا تقل مدة خبرته فى مجال العمل بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها عن خمس سنوات.

الشروط الخاصة المتقدم لوظائف مدارس التربية الخاصة:

بالنسبة لمدارس التربية الخاصة بنوعيها يشترط للتقدم لوظيفة مدير أو وكيل مدرسة أو التوجيه الفنى بالإضافة إلى الشروط:

العامة الشروط الأتية:

1- أن يكون المتقدم من ذوى الخبرة العملية وحاصلا على مؤهل عال ودراسات فى التربية الخاصة فى مجال الاعاقة التى يرغب العمل بها.



- أن يكون عمل بمدارس التربية الخاصة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المستندات المطلوبة لجميع الوظائف:

1 صورة من المؤهلات العلمية معتمدة صورة طبق الأصل.

2 - بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بتاريخ حديث من واقع ملف الخدمة موضحا التسلسل الوظيفى والجزاءات أن وجد

بيان حالة إلكترونى معتمد ومختوم بتاريخ حديث.

خطاب من الشئون القانونية يفيد عدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية معتمد ومختوم بتاريخ حديث.

شهادة طبية معتمدة لتحليل المخدرات من الجهات الطبية المختصة.

- شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة عن طريق الأكاديمية المهنية للمعلمين سارية.

7- تقرير كناية لآخر سنتين قبل الإعلان.

السيرة الذاتية والإنجازات، صورة شخصية حديثة، رقم التليفون - صورة بطاقة الرقم القومى. صورة بطاقة (الزوج الزوجة )

9 - مقترح تطوير الوظيفة المتقدم عليها.

10- صورة طبق الأصل من قرار التسكين أو التكايف على الوظيفة الأدنى مباشرة لشغل وظيفة موجه عام أو موجه أول.