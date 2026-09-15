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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر على رأس المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة رجال

منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة
حمزة شعيب

أجريت الاثنين قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة رجال، التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 13 إلى 26 سبتمبر الجاري، بمشاركة منتخب مصر حامل لقب النسخة الماضية.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبي جامبيا والمغرب، حيث يسعى الفراعنة للحفاظ على لقبهم القاري والمنافسة بقوة على التتويج بالبطولة.

وجاءت قرعة البطولة كاملة على النحو التالي:

المجموعة الأولى:
غانا – تونس – كينيا.

المجموعة الثانية:
مصر – جامبيا – المغرب.

المجموعة الثالثة:
الجزائر – تشاد – نيجيريا.

المجموعة الرابعة:
الكاميرون – رواندا – إفريقيا الوسطى – جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكانت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة رجال قد وصلت أمس إلى الأراضي التونسية، استعدادًا لخوض منافسات البطولة، وسط طموحات كبيرة لتحقيق اللقب القاري ومواصلة الهيمنة على البطولة.

ويترأس المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بعثة المنتخب الوطني في تونس، خلال مشاركته في منافسات كأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر منتخب مصر للكرة الطائرة كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة

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