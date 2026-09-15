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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى محمد عبده: حلمي الفوز بكأس العالم للساق الواحدة في أول ظهور لمصر

منتخب الساق الواحدة
منتخب الساق الواحدة
رباب الهواري

أعرب مصطفى محمد عبده، لاعب منتخب مصر للساق الواحدة، عن أمنيته بتحقيق منتخب مصر لقب كأس العالم للساق الواحدة في أول ظهور لمصر في البطولة.

وقال مصطفى محمد عبده، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «حلمي منذ الصغر أني أكون لاعب كرة قدم، ولكن شاءت الظروف أن تعرضت لحادث وفقدت ساقي وهو ما منعني من تحقيق حلمي».

وأردف قائلًا: «وجدت أن هناك رياضة للساق الواحدة في العالم، ولكنها ليست موجودة في مصر، وبدأت أسعى لتكوين منتخب للساق الواحدة».

وتابع قائلًا: «حققنا برونزية دورة الألعاب الأفريقية في غانا، وهذا كان أول إنجاز لنا بعد احتلال المركز السابع في بطولة أفريقيا في تنزانيا».

وعن المشاركة المرتقبة لمنتخب مصر في كأس العالم، قال عبده: «إحنا داخلين على كأس العالم وده على مستوى وليفيل في العالم.. أنا حلمي إننا نفغوز بكأس العالم في أول ظهور لمصر في البطولة».

منتخب الساق الواحدة بطولة روسيا اخبار الرياضة

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