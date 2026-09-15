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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محدش فاهم حاجة.. عمرو أديب: لا أحد يعرف إلى أين تتجه الحرب بين أمريكا وإيران

عمرو أديب
عمرو أديب
محمود زيدان

قال الإعلامي عمرو أديب، أن هناك حالة من الغموض تسيطر على المشهد الإقليمي، في ظل عدم وضوح المرحلة التي وصلت إليها الحرب بين إيران والولايات المتحدة، أو ما إذا كانت الحرب انتهت بالفعل أم أنها ما زالت مستمرة.

وتساءل أديب، عبر برنامجه «الحكاية»، المذاع على mbc مصر:  «مش فاهمين إحنا في أي مرحلة؟ يعني الحرب خلصت بتاعت إيران وأمريكا ولا ما خلصتش؟ طب هي واقفة ليه؟ طب هي هتخلص ولا مش هتخلص؟ طب هو الإيرانيين بيعملوا إيه؟ هو الأمريكي مستني إيه؟».

وأضاف أن هناك العديد من التساؤلات المتعلقة بتداعيات الوضع على المنطقة، وكذلك تطورات الأوضاع في غزة، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القطاع، وموقف حركة حماس، مؤكدًا أن «كل حاجة واقفة».

وأشار إلى أن أحداثًا كثيرة وقعت دون أن تكون هناك نتيجة واضحة يمكن تحديدها، متسائلًا عن نتيجة الحرب وما ستؤول إليه الأوضاع في غزة، وما إذا كانت هناك مفاوضات جديدة، خاصة مع عدم انعقاد مفاوضات كان مقررًا عقدها في سلطنة عمان.

وقال: «طب إحنا في أي مرحلة؟ طب هو هيفضل يحصل ضرب on and off كده ولا خلاص خلصنا؟ طب إحنا هنستنى لبعد الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية؟ أسئلة كثيرة لا إجابة لها ولا حد يعلم شيء».

وأوضح أديب أن الأمر الوحيد المؤكد هو التداعيات الاقتصادية السلبية، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار البترول، وتضرر التجارة العالمية، ووجود مشكلات في خطوط الإنتاج والصادرات والواردات، فضلًا عن الضغوط على الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة والقروض والديون.

وأكد أن هذه التداعيات معروفة ونتائجها «سيئة جدًا»، بينما يظل الأمر غير الواضح هو طبيعة المرحلة الحالية وما الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة.

وتابع أديب مستعرضًا التوقعات التي سبقت الحرب بشأن سرعة حسمها، قائلًا: «بعد الحرب دي ما ابتدت، الحاج أبو حنان قال لنا إيه؟ One week يا باشا، وبعدين إيه قالك إيه شهر يا عزيزي، وبعدين قالك شهرين يا روحي، وبعدين قالك هينزلوا على ركبهم، وبعدين هييجولي باكستان، هييجيلي موجوع، هييجيلي ملسوع».

واختتم بالتأكيد على أن التطورات التي حدثت لم تؤدِ إلى حسم واضح للمشهد، متسائلًا: «طب ماذا سيحدث؟ إيه الحكاية؟ هنكمل إزاي كده؟ محدش فاهم حاجة».

عمرو أديب مصر أخبار توك شو الإعلامي عمرو أديب أبو حنان

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