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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف ملفات زيارة ولي العهد السعودي و175 مليون شجرة مزروعة بمصر

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

اللجنة المصرية في غزة: أكثر من مليوني فلسطيني بحاجة إلى المساعدات الأساسية

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إن العديد من الأسر الفلسطينية تضطر إلى الإقامة في خيام تفتقر إلى مقومات الحياة، بالتزامن مع استمرار معاناة السكان من صعوبة الحصول على مياه الشرب والمواد الغذائية، فضلاً عن النقص في المستلزمات الطبية داخل المستشفيات.

لميس الحديدي تفاجئ هاني فرحات بعرض تسجيل صوتي لوالده

عرضت الإعلامية لميس الحديدي، تسجيلا صوتيا للمايسترو عمر فرحات والد المايسترو هاني فرحات، خلال حلقة اليوم، من برنامج الصورة، عبر قناة النهار.

أسامة كمال: مصر وقعت 10 آلاف اتفاقية للبحث عن البترول.. وهذه الاتفاقيات يحكمها نظام صارم

أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الاتفاقيات البترولية في مصر تخضع لنظام صارم، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية تتعامل وفق ضوابط واستثمارات محددة في عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «إن الاتفاقيات البترولية يحكمها نظام صارم جدًا في مصر، لما نيجي نطرح مزايدات بيكون فيه شروط لهذه الامتيازات».

المتحدث باسم الوزراء: طرح 12 سلعة بأسعار مخفضة في 284 منفذاً بـ 27 محافظة

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت بالفعل في طرح 12 سلعة استراتيجية وأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك من خلال 284 منفذاً تتوزع على مستوى جميع محافظات الجمهورية الـ 27.

نقيب الزراعيين: 175 مليون شجرة مزروعة في مصر

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مصر غنية على مدار تاريخها بالنباتات والأشجار، موضحًا أن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» ساعدت على زيادة عدد الأشجار.

وأضاف سيد خليفة، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر بها 175 مليون شجرة مزروعة، منها 150 مليون شجرة من الموالح والفواكه والنخيل، وهناك 25 مليون شجرة خشبية.

مستشار رئيس المصلحة: لا ضرائب جديدة على المواطنين.. وتطبيق إلكتروني لتسهيل السداد

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين خلال الفترة الأخيرة، باستثناء ضريبتي القيمة المضافة والدخل، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي كان يعتمد في السابق على التقديرات الجزافية، وهو ما كان يثير مخاوف وقلق الممولين.

متحدث الوزراء: الحكومة ناقشت اليوم 6 ملفات أبرزها الاستعداد للعام الدراسي وضبط الأسواق

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم تناول عددًا من القضايا والملفات المهمة، وتمحور حول 6 موضوعات رئيسية، من بينها الاستعداد للعام الدراسي الجديد، والتوسع في إقامة المعارض والأسواق الموسمية والدائمة، إلى جانب متابعة ملف الأسواق والأسعار.

أحمد موسى: 7 ملفات على طاولة الرئيس السيسي وبن سلمان.. تعرف عليها

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المتحدث باسم الرئاسة أعلن منذ قليل عن زيارة مرتقبة للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لمصر غد الثلاثاء، موضحًا أن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين، ثم جلسة مباحثات موسعة بين الوفدين، يعقبها مأدبة غداء للأمير محمد بن سلمان.

متحدث الحكومة لأحمد موسى: حمد الله على سلامتك وعودا حميدا لجمهورك

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين، موضحًا أن ضبط الأسعار واستقرار الأسواق يأتيان على رأس الملفات التي تعمل الحكومة على متابعتها خلال الفترة الحالية، من خلال التوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع الدائمة والمؤقتة.

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