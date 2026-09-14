أحمد موسى: 7 ملفات على طاولة الرئيس السيسي وبن سلمان.. تعرف عليها

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المتحدث باسم الرئاسة أعلن منذ قليل عن زيارة مرتقبة للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لمصر غد الثلاثاء، موضحًا أن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين، ثم جلسة مباحثات موسعة بين الوفدين، يعقبها مأدبة غداء للأمير محمد بن سلمان.

وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الزيارة مهمة في توقيت حساس وبالغ الأهمية، مضيفًا: بعيدًا عن البيان الرسمي، سيكون هناك 7 ملفات سيتم مناقشتها بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان، وهي الحرب الأمريكية الإيرانية، وملف التعديات الإيرانية على دول الخليج، وملف أمن البحر الأحمر، وملف مضيق هرمز، وملف السودان، وملف القرن الأفريقي، وملف الأمن في الدول العربية.

وتابع: هناك تطابق مصري سعودي حول الملف السوداني، كما أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته في قمة بريكس أن الأمن السوداني خط أحمر، كما أن هناك تطابقًا بين مصر والسعودية وموقفهما واحد في ملف القرن الأفريقي، بمعنى «إحنا والسعودية مع بعض، ومش مسموح لأي دولة مش ليها منفذ يكون ليها منفذ، والكلام هناك واضح ومعروف لمين».

ولفت إلى أن ملف اليمن وما يجري فيها سيكون من الملفات التي سيتم مناقشتها بين الزعيمين، كما أن هناك لقاء بين الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني يوم الأربعاء، موضحًا أنه لا سلام في المنطقة إلا من خلال قيام دولة فلسطينية مستقلة.