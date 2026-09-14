نجم الاتحاد السابق: بيع بيزيرا ينهي «الصداع» داخل الزمالك ويسدد مستحقات اللاعبين

قال محمد عمر، نجم الاتحاد السكندري السابق، إن قرار نادي الزمالك بـ بيع البرازيلي خوان بيزيرا سيكون في صالح القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن عائد الصفقة يمكن الاستفادة منه في حل أزمات النادي وتدعيم صفوف الفريق.

وقال محمد عمر، خلال تصريحات إذاعية ببرنامج «الحريفة»: «قرار بيع خوان بيزيرا في صالح نادي الزمالك، لأن فلوس الصفقة ممكن تساعد الزمالك في المحاولة لحل أزمة إيقاف القيد وتدعيم الفريق، وساعتها هيتعاقد مع بيزيرا جديد».

وأضاف: «ثانيًا، إنهاء الصداع الموجود داخل الفريق، للاعيبة الأبطال، وتسديد جزء من مستحقاتهم».

واختتم نجم الاتحاد السكندري السابق، تصريحاته، قائلًا: «لذلك أرى إن القرار الصحيح هو بيعه، لأن الأهلي والزمالك بالتحديد مينفعش يقفوا على لاعب».