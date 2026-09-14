يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ، عن موعد بدء التقديم وطرح كراسات الشروط الخاصة بشقق الإيجار التمليكي 2026.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

ويأتي ذلك بالتزامن مع طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن مشروع سكن لكل المصريين 9.

وتختلف تفاصيل الاستفادة من الوحدات المطروحة بحسب الجهة المسؤولة عن كل محور، وتشمل الاختلافات شروط السن والدخل ومساحات الوحدات وقيمة الإيجار ونظام السداد والمستندات المطلوبة، لذلك يتعين على المتقدم مراجعة كراسة الشروط الخاصة بالمحور الذي يرغب في الحجز ضمنه قبل بدء الإجراءات.

موعد التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026

حددت وزارة الإسكان مواعيد التقديم على الوحدات المطروحة بنظام الإيجار التمليكي على أكثر من مرحلة، ويبدأ التقديم للمواطنين من ذوي الهمم فقط خلال الفترة من الأحد 20 سبتمبر 2026 حتى الأحد 27 سبتمبر 2026.

ويبدأ التقديم لباقي المواطنين اعتبارا من الإثنين 28 سبتمبر 2026 وحتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026، ويشمل ذلك ذوي الهمم الذين لم يتقدموا خلال الفترة المخصصة لهم.

أما وحدات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المطروحة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك فتستمر فترة التقديم عليها وفقا لما تحدده كراسة الشروط الخاصة بالطرح حتى 19 أكتوبر 2026.

عدد وحدات الإيجار التمليكي 2026

يضم الطرح إجمالي 25 ألف وحدة سكنية موزعة بين محورين رئيسيين، ويشمل المحور الأول 10 آلاف وحدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.

ويضم المحور الثاني 15 ألف وحدة تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بنظام الإيجار ضمن مشروع سكن لكل المصريين 9، وتختلف قواعد الاستفادة ونظام التعاقد من محور إلى آخر وفقا للجهة المسؤولة وكراسة الشروط الخاصة بكل طرح.

مساحات شقق الإيجار التمليكي 2026

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وتنقسم هذه الوحدات إلى 5 آلاف وحدة منفذة بالفعل و5 آلاف وحدة أخرى مقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتتراوح مساحات الوحدات المنفذة بين 57 و161 مترا مربعا، بينما تتراوح مساحات الوحدات المقرر تنفيذها بين 90 و126 مترا مربعا.

وتختلف المساحات المتاحة وفقا لمحل إقامة المتقدم وشرائح الدخل والمحور الذي يتقدم إليه، كما تحدد كراسة الشروط تفاصيل القيمة الإيجارية ومصروفات الصيانة وقواعد التخصيص والسداد.

مدة الإيجار في نظام الإيجار التمليكي

يمتد نظام الإيجار التمليكي لمدة تصل إلى 20 عاما من تاريخ استلام الوحدة مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية والمصروفات المقررة، ويبدأ التعاقد بعقد إيجار مدته 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد استيفاء الشروط والضوابط المحددة يمكن الانتقال إلى مرحلة تملك الوحدة من خلال نظام التمويل العقاري الساري في ذلك الوقت.

وبذلك يتيح النظام للمواطن الاستفادة من الوحدة بنظام الإيجار مع إمكانية الانتقال إلى التملك في مرحلة لاحقة وفقا للقواعد والشروط المحددة.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026

تختلف شروط التقديم وفقا للمحور الذي يختاره المواطن والجهة المسؤولة عن طرح الوحدة، وتشمل الاختلافات السن والدخل ونظام السداد والمستندات المطلوبة وقواعد الاستفادة.

ويجب على الراغب في الحجز الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالمحور الذي يختاره والتأكد من توافر شروط الاستحقاق قبل تسجيل الطلب،كما يتعين مراجعة البيانات الشخصية والمالية والمستندات المطلوبة بدقة قبل تأكيد طلب الحجز لتجنب وجود أخطاء قد تؤثر على استكمال الإجراءات.

خطوات التقديم على شقق الإيجار التمليكي عبر منصة مسكن

يتم التقديم إلكترونيا من خلال منصة مسكن التابعة لوزارة الإسكان، ويبدأ المواطن بإنشاء حساب جديد وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة ثم تفعيل الحساب باستخدام رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

بعد تفعيل الحساب يختار المواطن الطرح والمدينة التي يرغب في الحجز بها ثم يطلع على كراسة الشروط للتعرف على تفاصيل الوحدة ومساحتها وقواعد التقديم والسداد.

وتتضمن الإجراءات استخراج رقم الاستمارة أو كود السداد ثم سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال وسائل الدفع المعتمدة، بعد ذلك يتم رفع المستندات المطلوبة إلكترونيا وفقا لطبيعة الطرح.

وتشمل المستندات بحسب الحالة بطاقة الرقم القومي وإيصال سداد جدية الحجز ومستندات إثبات الدخل وغيرها من المستندات التي تحددها كراسة الشروط.

وفي الخطوة الأخيرة يراجع المواطن جميع البيانات والمستندات المرفوعة ثم يؤكد طلب الحجز إلكترونيا لاستكمال إجراءات التقديم.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

تختلف المستندات المطلوبة من مواطن إلى آخر وفقا للمحور والجهة صاحبة الطرح، وقد تشمل بطاقة الرقم القومي وإيصال سداد جدية الحجز ومستندات إثبات الدخل.

ولا تقتصر المستندات على قائمة موحدة لجميع الوحدات، لذلك يجب على المتقدم مراجعة كراسة الشروط الخاصة بالطرح الذي اختاره لمعرفة المستندات المطلوبة بشكل دقيق قبل بدء إجراءات التسجيل والحجز.