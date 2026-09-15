لا أعرف سببها.. أحمد التهامي يتحدث عن شائعة وفاته بعد التجربة الدنماركية

تحدث الفنان أحمد التهامي عن علاقته بالزعيم عادل إمام، كاشفًا عن أمنيته في تقديم أعمال فنية تتناول بطولات القوات المسلحة.

وقال التهامي، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه «أنا قريب من الزعيم وليس لي علاقات كثيرة، وكان نفسي أكون في مسلسل الاختيار».

وأضاف: «أنا متربي تربية عسكرية، ووالدي كان ضابط جيش، وأمنيتي أجسد بطولات القوات المسلحة»، مؤكدًا أن هذه النوعية من الأعمال تمثل له أهمية خاصة بسبب نشأته وتأثره بوالده.

كما تطرق أحمد التهامي إلى شائعة وفاته التي انتشرت عقب نجاح فيلم «التجربة الدنماركية»، موضحًا أنه فوجئ بتلقي العديد من الاتصالات من أصدقائه ومعارفه للاطمئنان عليه.

لا أعرف سبب انتشار هذه الشائعة

وقال: «بعد نجاح التجربة الدنماركية انتشرت شائعة وفاتي، وجاءتني تليفونات من كل الناس، ولا أعرف سبب انتشار هذه الشائعة».