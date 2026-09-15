قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر في خميس مشيط وأبها
نائب ديمقراطي مطالبًا بعزل ترامب: يشكل تهديدًا للديمقراطية والدستور الأمريكي
قال لي حرامي حرامي.. أحمد التهامي يكشف كواليس لقائه الأول بعادل إمام
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لا محادثات مع واشنطن حتى تستجيب لشروط طهران
معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا يلعب بشخصية الفريق القوي بعد تجاوز كبوة القناة
الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط
هدفنا الدوري والكأس.. سعد سمير يكشف طموحات سيراميكا كليوباترا بالموسم الحالي
الكونجرس الأمريكي يدرس إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بمنع الأضرار
اتجاه لرحيله.. مباراة الأهلي تحسم مصير مجدي عبدالعاطي مع أبو قير
كيف تصلي الشفع والوتر؟.. عدد الركعات والطريقة الصحيحة
حشد 76 ألف مقاتل.. تفاصيل الهجوم الحوثي على الساحل الغربي باليمن
استثمارات صناديق التأمين الخاصة تقترب من 20 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لا أعرف سببها.. أحمد التهامي يتحدث عن شائعة وفاته بعد التجربة الدنماركية

الفنان احمد التهامي
الفنان احمد التهامي
محمود محسن

تحدث الفنان أحمد التهامي عن علاقته بالزعيم عادل إمام، كاشفًا عن أمنيته في تقديم أعمال فنية تتناول بطولات القوات المسلحة.

وقال التهامي، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه «أنا قريب من الزعيم وليس لي علاقات كثيرة، وكان نفسي أكون في مسلسل الاختيار».

وأضاف: «أنا متربي تربية عسكرية، ووالدي كان ضابط جيش، وأمنيتي أجسد بطولات القوات المسلحة»، مؤكدًا أن هذه النوعية من الأعمال تمثل له أهمية خاصة بسبب نشأته وتأثره بوالده.

كما تطرق أحمد التهامي إلى شائعة وفاته التي انتشرت عقب نجاح فيلم «التجربة الدنماركية»، موضحًا أنه فوجئ بتلقي العديد من الاتصالات من أصدقائه ومعارفه للاطمئنان عليه.

لا أعرف سبب انتشار هذه الشائعة

وقال: «بعد نجاح التجربة الدنماركية انتشرت شائعة وفاتي، وجاءتني تليفونات من كل الناس، ولا أعرف سبب انتشار هذه الشائعة».

أحمد التهامي عادل إمام القوات المسلحة الاختيار والد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

السعودية تعلن اكتشاف 110 ملايين طن من مواد تحتوي على اليورانيوم في المدينة المنورة

سقوط بوابة مدرسة

بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى

الزمالك وبيراميدز والأهلي

الأهلي يتجنب كبار القارة في الكونفدرالية.. والزمالك يحجز مكانه بين الكبار في قرعة أفريقيا

وسام أبو علي

رد حاسم من الأهلي على عودة وسام أبو علي من كولومبوس كرو الأمريكي | خاص

ترشيحاتنا

آيفون

صدمة في سوق الهواتف.. قائمة أسعار آيفون الجديدة: يقترب من ربع مليون جنيه

تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة.. الفرصة الأخيرة لطلاب الثانوية العامة للتحويل بين الكليات

مرتبات شهر سبتمبر

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026.. الجداول الرسمية والحد الأدنى للأجور

بالصور

أرخص 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

هرمون التوتر والكرش .. نظام غذائي للتخلص من الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

فريلاندر 8 تتحدى قمة التبت.. سيارة هجينة تسجل ارتفاعا قياسيا بموسوعة جينيس ‏

سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8

فلوسك راحت على السبلايز.. إليك أكلة اقتصادية وغنية بالفوائد

انفاق المال
انفاق المال
انفاق المال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد