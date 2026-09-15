عمرو أديب: رؤية الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان تبعث على التفاؤل والمساندة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تبعث على التفاؤل، وتمنح شعورًا بالمساندة والقوة التي تجمع بين مصر والسعودية، مؤكدًا أنه لا طريق أمام الدول العربية سوى الاعتماد على نفسها.

وأضاف أديب، خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر»، أن الولايات المتحدة لديها مصالحها الخاصة، مشيرًا إلى انشغالها بانتخاباتها وحرصها على مصالحها الاقتصادية والنفطية، فضلًا عن اتباعها سياسات تقوم على اللعب والمماطلة والتغاضي.

وتابع: «يا جماعة مصالحنا في إيدينا، الأمة العربية دي القيادات اللي موجودة فيها هي التي تلبي آمال الشعوب»، مؤكدًا أنه لا يتحدث بكلام إنشائي، وإنما يرى أن هناك قدرًا كبيرًا من الحل والقدرة على الرد لدى الدول العربية.

وأشار أديب إلى أن مصر والسعودية، إلى جانب عدد من الدول العربية الكبرى في المنطقة، تمتلك الكثير من أدوات التأثير والقدرة على التعامل مع التحديات، مؤكدًا أهمية إدراك حجم ما يمكن أن تقوم به هذه الدول لتحقيق مصالح شعوبها.