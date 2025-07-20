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تنويه هام بشأن امتحان المتقدمين لشغل وظائف بالهيئة القومية للبريد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تنويه هام بشأن امتحان المتقدمين لشغل وظائف بالهيئة القومية للبريد

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن بدء الامتحانات المقررة للمتقدمين لشغل وظائف بالهيئة القومية للبريد من عدة محافظات يوم الاثنين الموافق ٢١ يوليو الجاري، وتستمر حتى الأربعاء ١٣ أغسطس المقبل.

شروط التقديم لشغل وظائف بالهيئة القومية للبريد

وأشار الجاز في بيان له اليوم أنه يجب على المتقدم إحضار صحيفة الحالة الجنائية التي سبق رفعها على بوابة الوظائف الحكومية ضمن مستندات التقديم، وذلك للاطلاع فقط، ولا يُشترط استخراج صحيفة جديدة.

وأشار الجهاز إلى أنه لا داعي لاستخراج صحيفة حالة جنائية جديدة في حال فقدان النسخة السابقة.

أصول المستندات

 

في إطار تطوير منظومة المسابقات المركزية، أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه عند حضور المتقدم لمركز تقييم القدرات والمسابقات، يكتفى بالاطلاع فقط على أصول المستندات المطلوبة دون الاحتفاظ بأي نسخ منها.

وشدد الجهاز على أن ما يتم استلامه من المتقدم هو فقط:

- إيصال سداد رسوم دخول المسابقة

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو محضر فقد البطاقة بحسب الأحوال

وذلك دون الحاجة لإحضار دوسيه، أما باقي المستندات، فيُكتفى بإحضار أصولها للاطلاع فقط.

كما جدد الجهاز تحذيره من التعامل مع أي شخص خارج المركز، وعدم مسئوليته عن تداعيات تعامل أي متقدم معهم، ويؤكد أن الكمامات والمياه متوفرة داخل المركز مجانًا.

وناشد الجهاز الجميع الالتزام بالتعليمات حرصًا على حقوقهم وتفاديًا لأي محاولات استغلال.

وظائف الهيئة القومية للبريد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية

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