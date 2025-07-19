أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم السبت

يستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، خلال ختام تعاملات اليوم السبت 19 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.



سعر صرف الدولار في مصر اليوم السبت

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 49.37 جنيه.

سعر البيع:49.47 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 31.86 جنيه.

سعر البيع: 32.31 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 35.84 جنيه.

سعر البيع: 36.15 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم السبت

بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 57.06 جنيه.

سعر البيع: 57.59 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 66.03 جنيه.

سعر البيع: 66.43 جنيه.

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 61.23 جنيه.

سعر البيع: 61.80 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم السبت

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 6.87 جنيه.

سعر البيع: 6.89 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 33.11 جنيه.

سعر البيع: 33.48 جنيه.

تثبيت سعر الفائدة

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير يوم 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 24.00% و25.00% على التوالي، فيما ثبت سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%.

وأبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، يُعد هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال عام 2025، بعد 4 اجتماعات للجنة هذا العام.