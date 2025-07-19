سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 19-7-2025

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه استقرارا في أول تعاملات له اليوم السبت الموافق 19- 7-2025 داخل السوق المصرية؛ دون أي تغيير.



آخر تحديث لأعلي سعر دولار

وجاء آخر تحديث لسعر أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع .



سعر الدولار اليوم

وفقا لآخر تداول سجله سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري وهو سعر متوسط للعملة الاجنبية، نحو 49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع.

سعر عيار 21 اليوم السبت 19-7-2025 فى مصر ترامب يصعد ضغوطه ويخطط لفرض 20% رسوما على بضائع الاتحاد الأوروبي

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع في ميد بنك

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، الكويت الوطني، الإسكندرية"

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، القاهرة، HSBC، قناة السويس، التعمير والاسكان،فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، البركة، المصري لتنمية الصادرات، مصر، الأهلي المصري،أبوظبي التجاري",

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.38 جنيه للشراء و 49.48 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.39 جنيه للشراء و 49.49 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، سايب، الأهلي الكويتي".