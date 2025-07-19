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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التنظيم والإدارة بأسوان تعقد إجتماعاً للإنتهاء من إجراء الترقيات بالمديريات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

عقدت مديرية التنظيم والإدارة بأسوان برئاسة الدكتور عماد عبد الفتاح إجتماعاً تنسيقياً للإنتهاء من إجراء الترقيات بمديريات الخدمات المتنوعة والديوان العام والمحليات .

ويأتى ذلك فى ضوء إهتمام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان ومتابعته لمنظومة العمل بالمديريات الخدمية ومواقع العمل المختلفة للإرتقاء بجودة ورفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

ومن جانبه أوضح مدير التنظيم والإدارة بأن الإجتماع تضمن مناقشة المستجدات التى يجب العلم بها ، ولا سيما فى مجال الترقيات فى ظل صدور الكتاب الدورى الخاص بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (2) لسنة 2025 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم (212) لسنة 2025 الصادر بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، ووفقاً لتعليمات الجهاز ودوره الفعال فى رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى والدور الفعال بمد يد العون لمديريات الخدمات بالمحافظات .

الترقيات

ولفت إلى أن الإجتماع شهد حضور لمسئولى الموارد البشرية بالديوان العام ومديريات الخدمات حيث تم التأكيد على أنه يتم وضع الحلول لأى مشكلات ، بالإضافة إلى التعريف بالجانب الفنى التى تنفذه مديرية التنظيم والإدارة والرد على أى إستفسارات لتذليل العقبات أمام الجهات التابعة المتنوعة للوصول إلى الهدف المنشود فى خدمة المواطنين .

وأشار عماد عبد الفتاح إلى أن الإجتماع شهد أيضاً قيام مدير إدارة الترتيب والموازنة بالتعريف بما يخص الأحكام القضائية وإستمارة الموازنة وكيفية إستيفاء وإستكمال المقررات الوظيفية والرد على الإستفسارات المختلفة .

وأوضح بأنه بالتوازى عرض مدير إدارة نظم المعلومات أسلوب إستكمال الملف الوظيفى للعاملين بالمديريات ، كما تم الوصول إلى العديد من التوصيات التى من أبرزها عقد ندوات تنشيطية للمختصين فى مجالى إستمارة الموازنة والمقررات الوظيفية لمدة 3 أيام لكل منهما ، وأيضاً بعض التوصيات الأخرى كسرعة الإنتهاء من الملف الوظيفى ووضع آليات لمتابعة ذلك بالشكل المطلوب .

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