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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | لجنةللمرور على الصيدليات.. ندوات لتحفيز السيدات للمشاركة بالانتخابات.. وخدمات السجل المدنى بمركز مصر

مركز خدمات مصر
مركز خدمات مصر
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق:  18/7/2025 احداث متنوعة. 

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد محمود النجار بهيئة الدواء المصرية للمرور على الصيدليات بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزامها بعدم بيع الأدوية التى تحتوى على مواد مدرجة بجداول المواد المخدرة والملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بدون تذكرة طبية من الطبيب المختص ، وأيضا للوقوف على مدى صلاحية الأدوية بتلك الصيدليات .

ويأتى ذلك فى إطار مبادرة " أسوان بلا أدمان " ، و من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

https://www.elbalad.news/6638008

جهود متنوعة 

قالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأنه يتم تنظيم العديد من الندوات ضمن خطة متكاملة ينفذها المجلس بمختلف القرى والنجوع برعاية محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال للمساهمة فى تمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية خاصة في ظل ما يشهده الوطن من تقدم نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة الشعبية .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف الجهود للتجهيزات والإستعدادات للإستحقاقات الدستورية القادمة ينظم فرع المجلس القومي للمرأة سلسلة من ندوات التوعية المجتمعية لتحفيز المشاركة الإيجابية للسيدات والفتيات في إنتخابات مجلسي الشيوخ والنواب 2025 .

وأوضحت بأنه تم تنظيم ندوات توعية بقرية البصالى بمركز كوم أمبو ، وعزبة الفرن بمركز أسوان وذلك بحضور 100 من السيدات والفتيات والأهالى  .

https://www.elbalad.news/6638013

فى إستجابة سريعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لشكاوى المواطنين من عدم تلبية مطالبهم فى توفير الأوراق المطلوبة لإستخراج المستندات الثبوتية التابعة لقسم الأحوال المدنية بمركز خدمات مصر بطريق السادات وهو الذى يؤدى إلى حدوث تكدس من المترددين عليه .

كلف محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإجراء زيارة مفاجئة للمركز ، والتى كشفت عن صحة الشكوى بوجود إزدحام من المواطنين على الشباك الخاص بخدمات الأحوال المدنية نظراً لحاجة الأهالى لإستخراج هذه المستندات فى ذلك التوقيت بسبب التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل ، بالإضافة إلى التقديم لأبنائهم بالمراحل التعليمية المختلفة .

https://www.elbalad.news/6637124

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