فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان ينظم ندوات توعية مجتمعية بالقرى

قالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأنه يتم تنظيم العديد من الندوات ضمن خطة متكاملة ينفذها المجلس بمختلف القرى والنجوع برعاية محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال للمساهمة فى تمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية خاصة في ظل ما يشهده الوطن من تقدم نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة الشعبية .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف الجهود للتجهيزات والإستعدادات للإستحقاقات الدستورية القادمة ينظم فرع المجلس القومي للمرأة سلسلة من ندوات التوعية المجتمعية لتحفيز المشاركة الإيجابية للسيدات والفتيات في إنتخابات مجلسي الشيوخ والنواب 2025 .

وأوضحت بأنه تم تنظيم ندوات توعية بقرية البصالى بمركز كوم أمبو ، وعزبة الفرن بمركز أسوان وذلك بحضور 100 من السيدات والفتيات والأهالى حيث إستهدفت الندوات التركيز على أهمية العملية الإنتخابية وتوضيح الفروق الجوهرية بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ من حيث الإختصاصات والدور التشريعي والرقابى ، بالإضافة إلى التوعية بأهمية وحسن إختيار المرشحين الحقيقيين أصحاب الكفاءة والبرامج الواقعية التى تخدم مصالح المواطنين وتعزز جهود وعمليات التنمية الجارية داخل المحافظة .

المجلس القومى للمرأة

هذا وفضلاً عن التأكيد على مجموعة من الرسائل التى تشجع على ضرورة النزول والمشاركة الفعلية فى الإنتخابات باعتبارها حقاً دستورياً وواجباً وطنياً بدون التوجيه لإنتخاب مرشح بعينه ، بل يجب التركيز على معايير النزاهة والكفاءة والخبرة لتحقيق المنفعة والصالح العام وخدمة الأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب .

فيما أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد محمود النجار بهيئة الدواء المصرية للمرور على الصيدليات بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزامها بعدم بيع الأدوية التى تحتوى على مواد مدرجة بجداول المواد المخدرة والملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بدون تذكرة طبية من الطبيب المختص ، وأيضا للوقوف على مدى صلاحية الأدوية بتلك الصيدليات .