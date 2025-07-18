جامعة أسوان تبدأ خطوات فعلية لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة

أعلنت جامعة أسوان عن بدء اتخاذ خطوات فعلية لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إطار حرص الجامعة على تطوير الكادر الإدارى وسد العجز في الموارد البشرية، بما يدعم جودة الأداء المؤسسي ويواكب التوسع الكبير الذي شهدته الجامعة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أنه قام بزيارة رسمية إلى مقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، حيث التقى بعدد من قيادات الجهاز وبحث معهم موقف العمالة المؤقتة بالجامعة، التي يبلغ عددها (1019) حالة، من بينهم متعاقدون وحاصلون على أحكام قضائية، بالإضافة إلى العمالة اليومية قبل وبعد عام 2016.

أنشطة جامعية

وأشار "نصرت" إلى أن اللقاء شهد مناقشة آليات توفيق الأوضاع وفقًا للقواعد المنظمة، مع التأكيد على التزام الجامعة بتنفيذ توجيهات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واستكمال جميع الإجراءات القانونية لضمان الأمان الوظيفي للعاملين المؤقتين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في تحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة ستواصل التنسيق مع الجهات المختصة لاستيفاء المستندات اللازمة والعودة إلى الجهاز لاعتماد الإجراءات تمهيدًا للتنفيذ الرسمي خلال المرحلة المقبلة حرصا علي استقرار الجامعة إداريا لخدمة المنظومة التعليمية والبحثية والطبية بالجامعة.

وشهد اللقاء الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وأحمد عبدالفتاح ابوزيد رئيس الإدارة المركزية للترتيب وموازنة وظائف الجامعات والمراكز البحثية و منال محمود جمعة مدير عام الإدارة العامة لجامعات الوجه القبلي و رضا سعودي محمد مديرة مكتب رئيس جامعة أسوان بالقاهرة وذلك بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فيما استقبل الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فريق مركز شباب بدر الإرشادي بقيادة القائدة هبة محمد أحمد، وذلك لتسليمه درع تكريم باسم الفريق، نيابة عن الدكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان ،وذلك تقديرا لجهوده الداعمة ومساندته المستمرة للفريق، ومشاركته الفاعلة في مختلف الفعاليات الثقافية والتوعوية والإرشادية التي تستهدف تمكين النشء والشباب.

