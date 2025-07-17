عاصفة ترابية تضرب أسوان وتوقف مؤقت للملاحة النهرية وبحيرة ناصر

قال محمود جاد، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن محافظة أسوان شهدت نشاطًا كبيرًا للرياح المحمّلة بالأتربة والرمال، ما تسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية، خصوصًا على الطرق السريعة، وسط ارتفاع واضح في نسب الرطوبة.

قرار بوقف الملاحة النهرية في بحيرة ناصر والمسارات السياحية

وأضاف أن هيئة الملاحة النهرية بأسوان قررت وقف حركة الفنادق العائمة والذهبيات في نهر النيل وبحيرة ناصر مؤقتًا، لحين تحسّن الأحوال الجوية وعودة مدى الرؤية إلى معدلاته الطبيعية. كما تم توجيه تحذيرات مشددة بعدم مغادرة المراسي أو الإبحار في الوقت الراهن.

توقف مؤقت للطيران ومراقبة الأحوال الجوية

أشار جاد إلى أن حركة الطيران بمطار أسوان الدولي كانت متوقفة حتى العاشرة صباحًا، مع توقعات بإعادة فتح المجال الجوي خلال ساعات، بناءً على تقييمات الجهات المختصة.

أشاد المراسل بجهود المحافظة في تنفيذ تدريبات محاكاة مسبقة للتعامل مع الأمطار والظروف الطارئة، بالتعاون مع المديريات المعنية، مما ساهم في رفع جاهزية فرق الطوارئ والاستجابة السريعة.