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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد تكشف حقيقة سحب عربات قطارات VIP من خط أسوان القاهرة

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

أصدرت هيئة السكة الحديد بيانا إعلاميا بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان سحب عربات قطارات VIP من خط اسوان القاهرة ، حيث تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيانها على الحقائق التالية:
-    في ظل خطة وزارة النقل لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية التي من ضمنها تطوير الوحدات المتحركة قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة جانز مافاج المجرية لتوريد عدد 1350 عربة ركاب مختلفة الطرازات حيث تم وصول عدد 1053 عربة حتى الآن (500 ثالثة تهوية -500 ثالثة مكيفة – 53 ثانية مكيفة) وحرصًا من هيئة السكة الحديد على تقديم خدمات أفضل على جميع خطوط الشبكة وخاصة الجنوب فإنه يتم تشغيل جميع الخدمات في اتجاه الجنوب بعدد (94) قطار بأسعار مختلفة ومتدرجة تلبى احتياجات كافة الفئات كالتالي: -

    عدد 2 قطار تالجو

    عدد 14 قطار VIP

    عدد 8 قطار إسباني مطور

    عدد 6 قطار فرنساوي مطور

    عدد 6 قطار نوم

    عدد 4 قطار ثانية فاخرة

    عدد 28 قطار ثالثة مكيفة

    عدد 26 قطار ثالثة تهوية

-    تم بدء تشغيل خدمة العربات ذات الدرجة الثانية الفاخرة الجديدة على قطار1088 من الإسكندرية الى اسوان اعتبارا من يوم 5/9/2024 ونظرًا للأقبال الشديد على هذه العربات لما بها من وسائل راحة واجهزة تكييف حديثة ومخارج كهرباء وأجهزة usp ونظرًا لان هذا العربات جديدة فقد تم استبدال عدد (2) قطار بعربات درجة ثانية فاخرة والمشغولية على هذه القطارات وصلت 100%، ولكن خدمة قطارات ال VIP  مازالت تعمل بعدد 14 قطار للجنوب ولا صحة لما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بانه يوجد تهميش واقصاء لأهل الصعيد فان الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعمل دائما في خدمة أبناء الشعب المصري وخاصة الصعيد فقد قامت الهيئة بتطوير منظومة الإشارات في القطاع من بنى سويف الى نجع حمادي وجارى العمل حاليا في تطوير منظومة الإشارات لباقي الخط في القطاع من القاهرة الى بنى سويف و قطاع نجع حمادي السد العالي وذلك لرفع معدلات السلامة والأمان هذا بالإضافة الى تطوير عدد كبير من المحطات بالوجه القبلي لتوفير افضل خدمة لجمهور الركاب.  

وتناشد هيئة السكك الحديدية  المواطنين عدم الانسياق وراء الاخبار المغلوطة  والحصول على المعلومات والاخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية

السكة الحديد قطارات VIP القاهرة

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