حريق قرب محطة كهرباء أسوان الأولى.. السيطرة التامة ولا تأثير على الشبكة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نشوب حريق صباح اليوم الخميس بمنطقة الهيش عل شاطئ النيل بمحافظة أسوان بالقرب من منطقة خزان أسوان ومحطة توليد كهرباء أسوان الاولى .

اخماد النيران

وأكدت الوزارة في بيان، أنه تم رصد الحريق على مسافة بعيدة خارج أسوار منطقة الكهرباء من قبل أطقم التشغيل العاملة بمحطة توليد كهرباء اسوان وتم إبلاغ الحماية المدنية والتى قامت بالسيطرة على الموقف واخماد النيران دون التأثير على شبكة الكهرباء او تشغيل المحطة، ولم تتأثر التغذية الكهربائية فى المناطق المحيطة نظرا لبعد الحريق عن الشبكة الكهربائية .

من جانبها قامت الأجهزة المعنية بإزالة الهيش والحشائش فى المنطقة وانتهت الحماية المدنية من عمليات التبريد وضمان عدم تجدد اشتعال النيران.