قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معرض "ديارنا"| عندما يصبح الابن أستاذ.. أحمد عبد السميع يضيء الساحل ببريق النحاس
اعلان جداول امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل في الجيزة
أوروبا تمنح إيران مهلة لإحياء الاتفاق النووي.. وتلوح بإعادة العقوبات
مصرع 3 أشخاص وإصابة طالبة من أسرة واحدة في حادث تصادم
سعر أعلى عيار من الذهب الآن في مصر
إخلاء عقار من السكان بعد انهيار أجزاء منه بالسيدة زينب.. صور
القرآن وحزب الوفد.. تصريح مثير لـ يمامة يتسبب في غضب علماء الدين
هنشوف الضلمة في عز الضهر .. تفاصيل أطول كسوف شمسي يمر على مصر
نادٍ إيطالي شهير.. تطورات جديدة في أزمة وسام أبو علي مع الأهلي
سوريا.. بيان رئاسي يتهم قوات خارجة عن القانون بارتكاب فظائع في السويداء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة| تقلبات بالطقس.. تشميع المحلات المخالفة.. وانتظام حركة السياحة

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 17/7/2025 أحداثا متنوعة.

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المختصة بمواصلة رفع درجة الإستعداد القصوى فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة الحالية ، وتقلبات الطقس والأحوال الجوية التى تشهدها مختلف أنحاء المحافظة فى ظل العاصفة الترابية ، حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة الجوية بمطارى أسوان وأبو سمبل الدولى بصفة مؤقته وذلك لحين تحسن الرؤية ، فضلاً عن إغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر فى أسوان وأبو سمبل .


https://www.elbalad.news/6636957

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بتنفيذ حملة إستهدفت المنشآت المخالفة ، وأسفرت عن غلق وتشميع 11 محل وكافية جديد .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن مواصلة الحملات اليومية على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية بمختلف المراكز والمدن لإغلاق وتشميع المحلات والمقاهى والكافيهات المخالفة وغير المرخصة التى يديرها جنسيات إفريقية.

https://www.elbalad.news/6636973

جهود متنوعة 

عقدت مديرية العمل بأسوان ندوة توعوية لتعريف العاملين بالمنشآت المختلفة بما جاء به قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيث يأتي ذلك بناءً على توجيهات وزير العمل محمد جبران ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

https://www.elbalad.news/6637121

فى إستجابة سريعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لشكاوى المواطنين من عدم تلبية مطالبهم فى توفير الأوراق المطلوبة لإستخراج المستندات الثبوتية التابعة لقسم الأحوال المدنية بمركز خدمات مصر بطريق السادات وهو الذى يؤدى إلى حدوث تكدس من المترددين عليه .


https://www.elbalad.news/6637124

شهدت الحركة السياحية فى أسوان إنتظاماً وعدم تأثر على الإطلاق بالأحوال الجوية المتقلبة التى شهدتها المحافظة اليوم حيث قام حوالى 2000 سائح بزيارة معبدى أبو سمبل ، علاوة على زيارة الأفواج السياحية للمناطق والمعابد والمزارات الأثرية والسياحية الأخرى .

وكانت قد استقرت الأحوال الجوية وهدوء العاصفة الترابية حيث أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم إعادة تشغيل حركة الملاحة الجوية بمطارى أسوان وأبو سمبل الدولى ، وأيضاً حركة الملاحة النهرية فى مياه نهر النيل وبحيرة ناصر ، علاوة على إنتظام العمل بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى ، وأيضاً طريق أسوان / القاهرة الزراعى حيث لم تشهد الإغلاق أو أى حوادث.

https://www.elbalad.news/6637129

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310.4 مليار جنيه من البنوك

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310 مليارات جنيه من البنوك

كأس إنتركونتيننتال

فيفا حسمت الجدل.. هل يشارك الأهلي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

شعار الزمالك

الإصابة بقيت أكيدة | دخول نجم الزمالك المستشفى لهذا السبب

المدرس الذي حكم ببراءته

براءة المعلم المتهم بالتحر.ش بـ13 تلميذة بإحدى مدراس الوادي الجديد

الأرصاد

أمطار في عز النار.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا بشأن طقس الجمعة

أسعار السجائر

رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا

ترشيحاتنا

الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي

أسرار الصلاة المشيشية.. الشيخ أحمد الطلحي يوضحها

مفتي الجمهورية: التنافس في ميدان العلم من سمات الأمم الراقية والأزهر منفتح على اللغات وعلوم العصر انطلاقًا من رسالته العالمية

المفتي: التنافس في ميدان العلم من سمات الأمم الراقية والأزهر منفتح على اللغات وعلوم العصر

خالد الجندي

خالد الجندي: لهذا السبب يميز القرآن بين "عباد" و"عبيد"

بالصور

قبل طرحه الأحد المقبل .. آمال ماهر تكشف أغاني ألبومها "حاجة غير"

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

تطهير القولون بـ 10 وصفات طبيعية | مش هتكلفك كتير

تطهير القولون
تطهير القولون
تطهير القولون

شاهد الصور الأولى لحفل زفاف الروائي محمد صادق ونورهان أبو بكر

من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر

الدنيا مقلوبة عشانه .. اعرف تفاصيل مرض دونالد ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

فيديو

طفل الحضانه

طفل خرج من الحضانة ومحدش شافه .. 4 ساعات بيدوروا عليه وظهرت المفاجأة

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد