أسوان في 24 ساعة| تقلبات بالطقس.. تشميع المحلات المخالفة.. وانتظام حركة السياحة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 17/7/2025 أحداثا متنوعة.

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المختصة بمواصلة رفع درجة الإستعداد القصوى فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة الحالية ، وتقلبات الطقس والأحوال الجوية التى تشهدها مختلف أنحاء المحافظة فى ظل العاصفة الترابية ، حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة الجوية بمطارى أسوان وأبو سمبل الدولى بصفة مؤقته وذلك لحين تحسن الرؤية ، فضلاً عن إغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر فى أسوان وأبو سمبل .



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قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بتنفيذ حملة إستهدفت المنشآت المخالفة ، وأسفرت عن غلق وتشميع 11 محل وكافية جديد .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن مواصلة الحملات اليومية على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية بمختلف المراكز والمدن لإغلاق وتشميع المحلات والمقاهى والكافيهات المخالفة وغير المرخصة التى يديرها جنسيات إفريقية.

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جهود متنوعة

عقدت مديرية العمل بأسوان ندوة توعوية لتعريف العاملين بالمنشآت المختلفة بما جاء به قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيث يأتي ذلك بناءً على توجيهات وزير العمل محمد جبران ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

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فى إستجابة سريعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لشكاوى المواطنين من عدم تلبية مطالبهم فى توفير الأوراق المطلوبة لإستخراج المستندات الثبوتية التابعة لقسم الأحوال المدنية بمركز خدمات مصر بطريق السادات وهو الذى يؤدى إلى حدوث تكدس من المترددين عليه .



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شهدت الحركة السياحية فى أسوان إنتظاماً وعدم تأثر على الإطلاق بالأحوال الجوية المتقلبة التى شهدتها المحافظة اليوم حيث قام حوالى 2000 سائح بزيارة معبدى أبو سمبل ، علاوة على زيارة الأفواج السياحية للمناطق والمعابد والمزارات الأثرية والسياحية الأخرى .

وكانت قد استقرت الأحوال الجوية وهدوء العاصفة الترابية حيث أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم إعادة تشغيل حركة الملاحة الجوية بمطارى أسوان وأبو سمبل الدولى ، وأيضاً حركة الملاحة النهرية فى مياه نهر النيل وبحيرة ناصر ، علاوة على إنتظام العمل بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى ، وأيضاً طريق أسوان / القاهرة الزراعى حيث لم تشهد الإغلاق أو أى حوادث.

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