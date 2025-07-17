ندوة توعوية بأسوان لتعريف العاملين بالمنشآت المختلفة بقانون العمل الجديد

عقدت مديرية العمل بأسوان ندوة توعوية لتعريف العاملين بالمنشآت المختلفة بما جاء به قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيث يأتي ذلك بناءً على توجيهات وزير العمل محمد جبران ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأن الندوة شهدت مشاركة لمسئولى الموارد البشرية داخل 12 منشأة للقطاع الخاص منها منشآت سياحية ومدارس خاصة ومطاعم ، وقد تركزت الندوة على عرض أهم المميزات التى وردت بالقانون وأبرز نقاط الاختلاف عن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

ولفت إلى أن الندوة استهدفت التأكيد على أهمية توازن فى علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال لخلق بيئة عمل مناسبة ومتوازنة ومستقرة يعرف فيها كل طرف منهما حقوقه وواجباته التى كفلها القانون بما يعزز من ثقة الشباب فى العمل بالقطاع الخاص مما يساهم فى النهوض بالنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج بما يعود بالخير على العمال وتحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشي لهم.

ندوة توعوية

هذا وفى استجابة سريعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لشكاوى المواطنين من عدم تلبية مطالبهم فى توفير الأوراق المطلوبة لاستخراج المستندات الثبوتية التابعة لقسم الأحوال المدنية بمركز خدمات مصر بطريق السادات وهو الذى يؤدى إلى حدوث تكدس من المترددين عليه .

كلف محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإجراء زيارة مفاجئة للمركز ، والتى كشفت عن صحة الشكوى بوجود ازدحام من المواطنين على الشباك الخاص بخدمات الأحوال المدنية نظراً لحاجة الأهالي لاستخراج هذه المستندات فى ذلك التوقيت بسبب التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل ، بالإضافة إلى التقديم لأبنائهم بالمراحل التعليمية المختلفة .

وعلى الفور أعطى المهندس عمرو لاشين توجيهاته بعدم اقتصار تقديم الخدمات على وقت محدد حيث أن المركز يعمل من الساعة 8.30 صباحاً ، وحتى الثالثة عصراً ، وأيضاً زيادة عدد الموظفين المكلفين بتقديم الخدمات ، فضلاً عن توفير الأوراق المطلوبة لاستخراج المستندات الثبوتية .