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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوحدات المحلية بأسوان تواصل غلق وتشميع المحلات والمقاهى والكافيهات المخالفة

غلق وتشميع
غلق وتشميع
محمد عبد الفتاح

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بتنفيذ حملة إستهدفت المنشآت المخالفة ، وأسفرت عن غلق وتشميع 11 محل وكافية جديد .

وقد شارك فى جهود الحملة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، فضلاً عن مركز إصدار التراخيص بالوحدة المحلية ، والإدارة الصحية بإدفو ومكتب العمل ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن مواصلة الحملات اليومية على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية بمختلف المراكز والمدن لإغلاق وتشميع المحلات والمقاهى والكافيهات المخالفة وغير المرخصة التى يديرها جنسيات إفريقية.

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بفصل التيار الكهربائى عن المحال المخالفة لتوقيتات الغلق المحددة وذلك بإجمالى 6 محلات جديدة ، وهو الذى توازى معه قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز بغلق وتشميع 15 محل وكافية بنطاق قرية خريت " 1 " ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

غلق وتشميع

وفى نفس السياق واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى غلق وتشميع المحال المخالفة وذلك بواقع 2 محل وكافية ، وفى نفس السياق واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان تنظيم حملاتها الهادفة للسيطرة على المحال المخالفة حيث تم إغلاق وتشميع 15 محل ومقهى مخالف بنطاق أحياء جنوب وشرق وغرب ، وذلك وسط مشاركة من الأجهزة المختصة  .

هذا فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المختصة بمواصلة رفع درجة الإستعداد القصوى فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة الحالية ، وتقلبات الطقس والأحوال الجوية التى تشهدها مختلف أنحاء المحافظة فى ظل العاصفة الترابية ، حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة الجوية بمطارى أسوان وأبو سمبل الدولى بصفة مؤقته وذلك لحين تحسن الرؤية ، فضلاً عن إغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر فى أسوان وأبو سمبل .

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