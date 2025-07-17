قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب سيجارة.. حريق في عمارة الفنان شريف إدريس
السكة الحديد تكشف حقيقة سحب عربات قطارات VIP من خط أسوان القاهرة
بين الأبيض والسماوي.. موهبة جديدة تختار مصيرها
المشاط: 25 مليار جنيه للبدء في مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة
وظائف برواتب مجزية في البوسنة ومقدونيا .. تعرف على الشروط المطلوبة
حقيقة وقف الدعم الحكومي لمحصول الذرة الشامية
200 جنيه بدلا من 500| تخفيض رسوم التحسين في البكالوريا المصرية
تسريب غاز الأمونيا .. روسيا تحذر من كارثة تنفذها أوكرانيا في دونيتسك
الأحد.. آخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
أنهى حياة 61مواطنا.. الداخلية العراقية تكشف تفاصيل حريق محافظة واسط
قائد الفريق البحثي بكلية الطب جامعة جنيف: نطور علاجات تستهدف الشيخوخة والسرطان معا
باع ممتلكاته وسيارته بالقاهرة.. مفاجأة بشأن وسام أبو علي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إغلاق حركة الملاحة الجوية والنهرية بأسوان وأبوسمبل والتنبية بتوخى الحذر بالطرق السريعة والداخلية

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المختصة بمواصلة رفع درجة الإستعداد القصوى فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة الحالية ، وتقلبات الطقس والأحوال الجوية التى تشهدها مختلف أنحاء المحافظة فى ظل العاصفة الترابية ، حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة الجوية بمطارى أسوان وأبو سمبل الدولى بصفة مؤقته وذلك لحين تحسن الرؤية ، فضلاً عن إغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر فى أسوان وأبو سمبل .

وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة حيث أن الوضع مستقر حالياً دون وقوع أى خسائر .

فيما قامت إدارة المرور بالتنبية على سائقى السيارات والمركبات بتوخى الحذر أثناء السير بالطرق السريعة كالصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى ، وأيضاً طريق أسوان / القاهرة الزراعى ، والطرق الداخلية .

الأحوال الجوية

ومن جانبه حذر المهندس سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهرى بأسوان كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على إختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحى بالمسار الملاحى أسوان / الأقصر ، وكامل مسطح بحيرة ناصر بصفة مؤقتة لحين تحسن الأحوال الجوية، وهدوء  الرياح وصفاء الجو والنقاء من الشوائب والأتربة العالقة وزيادة مدى الرؤية الأفقية .

كما حذر مدير فرع هيئة النقل النهرى العائمات من المغادرة من المراسى والإبحار بصفة قطعية ، على جميع العائمات النهرية المبحرة الأن بالفعل توخى أعلى درجات الحرص أثناء الإبحار  وإجراء مناورات تراكى  بموضع  أمن أو وصولها لاقرب مرسى للرسو ، وعلى جميع العائمات النهرية إنارة كامل الأنوار الملاحية والسطح المشمس وأنوار الجانبين .

وطالب بإتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار  والتموضع الأمن والمنضبط بأقرب مرسى، وعدم الرعونة وزيادة السرعة، وعلى الجميع فى حال أى طوارئ أن وجدت سرعة الإبلاغ بأى وسيلة إتصال بما فيها جهاز المنادة اللاسلكى لتحقيق استجابة و تفاعل فورى وسريع مع الموقف أن وجد، وعلى جميع العائمات النهرية المتراكية تأمين اشغال وأعمال الرباط ومراجعتها وتأمين محتويات السطح المشمس  sundeck ، وإنزال التندات العلوية بالسطح المشمس.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

الاهلي

سأبقى داعما لهذا الكيان.. المتحدث الرسمي للأهلي يعلن استقالته من منصبه

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

رحمة محسن

محدش يشوف مرض.. أول تعليق من رحمة محسن بعد إجراء عملية جراحية

أرشيفية

زلزال قوي يضرب ألاسكا وتحذيرات من تسونامي في المنطقة

ترشيحاتنا

دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل

فوري ومحفظة.. سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل

رئيس قضايا الدولة: الهيئة تعمل على تعزيز مٌناخ الاستثمار وتدافع عن الدولة بقضايا التحكيم

رئيس قضايا الدولة: الهيئة تعمل على تعزيز الاستثمار وتقوم بدورها بقضايا التحكيم

الآباء الأساقفة

بحضور 3 أساقفة.. حفل افتتاح مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2025 | صور

بالصور

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد