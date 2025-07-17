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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رغم تقلبات الأحوال الجوية.. انتظام الحركة السياحية بالمناطق والمعابد والمزارات الأثرية بأسوان

الطقس فى اسوان
الطقس فى اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت الحركة السياحية فى أسوان إنتظاماً وعدم تأثر على الإطلاق بالأحوال الجوية المتقلبة التى شهدتها المحافظة اليوم حيث قام حوالى 2000 سائح بزيارة معبدى أبو سمبل ، علاوة على زيارة الأفواج السياحية للمناطق والمعابد والمزارات الأثرية والسياحية الأخرى .

وكانت قد استقرت الأحوال الجوية وهدوء العاصفة الترابية حيث أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم إعادة تشغيل حركة الملاحة الجوية بمطارى أسوان وأبو سمبل الدولى ، وأيضاً حركة الملاحة النهرية فى مياه نهر النيل وبحيرة ناصر ، علاوة على إنتظام العمل بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى ، وأيضاً طريق أسوان / القاهرة الزراعى حيث لم تشهد الإغلاق أو أى حوادث.

الأحوال الجوية

ووجه المحافظ بالإستمرار فى رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة الجهات للتعامل مع أى متغيرات فى الطقس أو أحداث طارئة نتيجة للمتغيرات المناخية وتقلبات الطقس خلال الفترة الحالية حيث أنه تم التنبيه على المسئولين بمختلف الجهات المختصة منذ يومين بتوقعات هيئة الأرصاد الجوية الخاصة بحدوث تغير مفاجئ فى الطقس لإتخاذ التدابير والإستعدادات اللازمة لتقليل الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة .

فيما أوضح المهندس بحرى سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهرى بأسوان بأنه نظراً لهدوء سرعة الرياح ونقاء الجو وزيادة مدى الرؤية الأفقية فى حدود 9 كم فقد تم إستعادة النشاط الملاحى فى مسار أسوان / الأقصر ، وبحيرة ناصر  ، مع التنبيه المشدد بإتخاذ الحذر أثناء الإبحار وعدم التخطى بالمنحنيات ومنعطافات النهر الحادة ، وعدم الرعونة وإتباع كافة تعليمات الإبحار الآمن والمنضبط .

وأكد على ضرورة عدم التخطى بالمواضع المذكورة وترك المسافات البينية الآمنة بما لا يقل عن 200 متر فى التتابع الطولى ، مع ترك مسافة آمنة على الجانب بين المركب والأخر المار بجانبها بما لا يقل عن 40 متر ، وهو الذى يتطلب معه الإلتزام والحرص على سلامة الأرواح حيث أنه لا وجه للإستعجال حتى لا يحدث عشوائية فى مغادرة المراسى للإبحار لتلافى أى تصادمات والحفاظ على السلامة العامة .

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