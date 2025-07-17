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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توفير خدمات الأحوال المدنية بمركز خدمات مصر بأسوان

مركز خدمات مصر
مركز خدمات مصر
محمد عبد الفتاح

فى إستجابة سريعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لشكاوى المواطنين من عدم تلبية مطالبهم فى توفير الأوراق المطلوبة لإستخراج المستندات الثبوتية التابعة لقسم الأحوال المدنية بمركز خدمات مصر بطريق السادات وهو الذى يؤدى إلى حدوث تكدس من المترددين عليه .

كلف محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإجراء زيارة مفاجئة للمركز ، والتى كشفت عن صحة الشكوى بوجود إزدحام من المواطنين على الشباك الخاص بخدمات الأحوال المدنية نظراً لحاجة الأهالى لإستخراج هذه المستندات فى ذلك التوقيت بسبب التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل ، بالإضافة إلى التقديم لأبنائهم بالمراحل التعليمية المختلفة .

وعلى الفور أعطى المهندس عمرو لاشين توجيهاته بعدم إقتصار تقديم الخدمات على وقت محدد حيث أن المركز يعمل من الساعة 8.30 صباحاً ، وحتى الثالثة عصراً ، وأيضاً زيادة عدد الموظفين المكلفين بتقديم الخدمات ، فضلاً عن توفير الأوراق المطلوبة لإستخراج المستندات الثبوتية .

استجابة سريعة

ولفت إلى أنه عقب جولة محافظ أسوان بقسم السجل المدنى بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان الأسبوع الحالى أعطى تعليماته بتوافر الأوراق المطلوبة لخدمات الأحوال المدنية سواء بأقسام السجل المدنى أو مكاتب البريد لتخفيف المعاناة عن المواطنين من خلال تقديم هذه الخدمات فى أكثر من منفذ للحد من التكدس والإزحام .

فيما عقدت مديرية العمل بأسوان ندوة توعوية لتعريف العاملين بالمنشآت المختلفة بما جاء به قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيث يأتى ذلك بناءاً على توجيهات وزير العمل محمد جبران ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأن الندوة شهدت مشاركة لمسئولى الموارد البشرية داخل 12 منشأة للقطاع الخاص منها منشآت سياحية ومدارس خاصة ومطاعم ، وقد تركزت الندوة على عرض أهم المميزات التى وردت بالقانون وأبرز نقاط الإختلاف عن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

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