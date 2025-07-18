غدا.. غلق باب التقديم في وظائف معلم مساعد مادة دراسات اجتماعية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن موعد انتهاء التقديم في مسابقة معلم حصة مادة دراسات اجتماعية لمرحلة التعليم الأساسي الإبتدائى – الإعدادي بجميع محافظات الجمهورية.

ووفقا لما أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحتاج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (٤٦٧٧) في وظيفة معلم مساعد مادة االدراسات الاجتماعية لمرحلة التعليم الأساسي (الإبتدائى – الإعدادي) بجميع محافظات الجمهورية، شريطة أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة للوزارة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية وتم فتح باب التقديم في المسابقة 6 يوليو وينتهي في 19 من شهر يوليو المقبل على موقع البوابة أيضا.

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

https://jobs.caoa.gov.eg



