تنمية رئيسية بكافة الملفات.. نائب محافظ الجيزة خلال حوارها مع صدى البلد: إصدار كتيب إرشادي لتطوير الهوية البصرية وإنقاذ آلاف الفتيات والأولاد من تعذيب أسرهم

التقى صدى البلد، الدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، للحديث معها في حوار صحفي شامل، عن جهود المحافظة التنموية في عدة قطاعات حيوية، وتسليط الضوء على الرؤى والمشروعات الطموحة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مكانة محافظة الجيزة كوجهة سياحية وثقافية رائدة تضم المتحف المصري الكبير والأهرامات والمناطق السياحية المبهرة.

رؤية متكاملة لتطوير نزلة السمان والأهرامات

بدأت نائب محافظ الجيزة، أطراف الحوار عن ملف المتحف المصري الكبير وتطويره، من خلال تقسيمها ملف المتحف المصري إلى 3 محاور رئيسية، موضحة دور المحافظة في كل محور منهم.

وأضافت الدكتورة هند عبدالحليم، أن ملف المتحف نفسه والمنطقة المحيطة به، والذي تتولاه محافظة الجيزة، والملف الثاني هو ملف نزلة السمان، أما الملف الثالث فهو التشغيل والمنظومة الجديدة لزيارة منطقة الأهرامات.

وخلال عرض ملف نزلة السمان، شددت نائب محافظ الجيزة على أن هذا المشروع حظى باهتمام خاص، حيث تولته محافظة الجيزة بالكامل من الألف إلى الياء، وبدأ العمل فيه من أغسطس لعام 2021، وكانت الفكرة الأساسية إزالة العديد من المنازل ذات الحالة الإنشائية غير الجيدة في المنطقة لإفساح المجال لاكتشاف أثري كبير والكشف عن معبد الوادي.

وأشارت هند، إلى أن المحافظة قامت بإعادة توطين الأهالي في الإسكان البديل بحدائق أكتوبر، وبعد ذلك تم اكتشاف أن نزلة السمان ليست مكانا عشوائيا، بل هي قرية بها عائلات عريقة تعتمد على السياحة، لذلك قررنا تعديل المخطط لدمج المجتمع المحلي وأهالي المكان في المشروع الجديد، وبفضل الله أصبح الأهالي مساندين للتطوير في كل خطوة، وتؤكد نائب محافظ الجيزة أن نزلة السمان ستصبح قريباً من أهم الأماكن في محافظة الجيزة خلال سنوات قليلة.

أما فيما يتعلق بمنظومة الزيارة الجديدة للأهرامات، أشارت نائب المحافظ إلى جهود تنظيم الخيل والدواب، من خلال بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الزيارة الجديدة منذ حوالي شهر إبريل الماضي، وتمثل دور محافظة الجيزة في تنظيم الخيل والدواب، والقيام بمنع سيرهم على الأسفلت مع السيارات، وأصبح لديهم أماكن محددة للوقوف، مما جعل المنظر العام أكثر جمالاً وهدوءا.

كما تحدثت نائب محافظ الجيزة، عن مبادرات لتحسين تجربة السائح، من خلال تنظيم فصول لمحو الأمية، مع الحديث معهم حول كيفية التعامل مع السياح ومع دوابهم، متوقعة أن يرى المواطنون والسائحين تحولاً كبيراً عند زيارة الأهرامات خلال الفترة القادمة.

كتيب إرشادي لتطوير الهوية البصرية للجيزة

كما كشفت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، عن مشروع طموح لتوحيد الهوية البصرية لمحافظة الجيزة للتعبير عن الهوية الثقافية والتعريف بالمحافظة ومقوماتها السياحية والصناعية والثقافية، بالإضافة إلى التركيبة السكانية الفريدة والمتنوعة التي تتميز بها الجيزة، وذلك حتى يشعر من يدخل محافظة الجيزة بأنه في الجيزة.

وأضافت نائب محافظ الجيزة، أن أجهزة المحافظة تعمل مع جامعة القاهرة لإصدار دليل إرشادي أو كتيب صغير لتطبيقه على كل شيء في مدينة الجيزة، بداية من الإعلانات وعواميد الإنارة مروراً محطات الانتظار وغيرها.

وأكدت نائب محافظ الجيزة، أن هذا التطوير سيشمل حتى الشعار الخاص بالمحافظة، من خلال تغيير اللوجو الحالي لشعار جديد، كما يجرى دراسة إمكانية إضافة المتحف المصري الكبير إلى الشعار، حتى يصبح لكل شيء داخل محافظة الجيزة شكل جديد يتناسب مع الفترة القادمة ومع افتتاح المتحف الكبير.

إنقاذ حياة الأطفال من خلال خط نجدة الطفل

وفي جانب الخدمات الاجتماعية، تحدثت نائب محافظ الجيزة، عن أهمية خط نجدة الطفل قائلة "موضوع خط نجدة الطفل هو من أهم الملفات التي نعمل عليها، وهو من أكثر الملفات التي قد لا تكون واضحة للناس، ولدينا في كل حي ومركز مكتب للأمومة والطفولة، وهؤلاء هم 'الجنود المجهولون في محافظة الجيزة".

وشرحت نائب محافظ الجيزة، آلية العمل مؤكدة أنه “تصل البلاغات على الخط الساخن لنجدة الطفل وهو 16000، ثم يحولها المجلس القومي للأمومة والطفولة إلى المحافظات، وتقوم مسئولة الأمومة والطفولة في كل حي بالنزول إلى أرض الأرض للتحقق من الواقعة”.

وأشارت نائب محافظ الجيزة، أن خط نجدة الطفل أنقذ آلاف الفتيات من عمليات الختان والزواج المبكر، كما أنقذ آلاف الأطفال من تعذيب أسرهم لهم، مؤكدة أن المحافظة لها حالات لفتيات وفتيان تم إنقاذهم من ظروف قاسية، ويعيشون الآن حياة طبيعية، وعندما نرى صورهم قبل وبعد، نشعر بالفخر لقيامنا بشيء عظيم جداً، وأكدت حرص المحافظة على الإعلان عن هذا الخط باستمرار لمكافحة عمالة الأطفال وأي مشكلة تواجههم.

تمكين السيدات ودعم الحرف التراثية

وفيما يخص دعم الحرف اليدوية والتراثية، أوضحت نائب محافظ الجيزة، أن المحافظة غنية بالحرف اليدوية والتراثية، مؤكدة أن الجيزة تتميز بوجود السجاد اليدوي في الحرانية، والعبايات المذهلة في كرداسة، والحرف التراثية في الواحات، وقامت المحافظة بتنظيم 45 معرضاً لأصحاب الحرف، وخاصة السيدات، لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم."

وأبرزت نائب محافظ الجيزة، مبادرة هامة لتمكين السيدات اقتصادياً قائلة، "قمنا بعمل رائع جدًا بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير في البدرشين، وهو مركز استدامة، لتعليم السيدات حرفة معينة، ثم تقوم المؤسسة بتسويق وبيع منتجاتهن، مما يضمن لهن دخلاً شهرياً، مؤكدة أن هذا التمكين الاقتصادي له تأثير إيجابي على المجتمع قائلة “وجدنا أن السيدات اللاتي يتمكنّ اقتصادياً ويعملن من المنزل ينجبن أطفالاً أقل بشكل تلقائي، ويزيد وعيهن في الإنفاق على تعليم أبنائهن”.

مشروعات تنموية ضخمة وبنية تحتية متطورة

وتطرقت نائب محافظ الجيزة إلى المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها الجيزة مؤكدة أن المشروعات بوجه عام في محافظة الجيزة مشروعات ضخمة جداً، وأشارت على سبيل المثال إلى تطوير قطاع الصحة، مثل تطوير مستشفى بولاق الدكرور ومستشفى أم المصريين، وهما من أهم المستشفيات التي تخدم ملايين المواطنين والتي سيتم افتتاحهما قريباً.

كما أشارت نائب محافظ الجيزة إلى مشروعات البنية التحتية، مثل مشروعات مياه الشرب والصرف صحي بتكلفة ضخمة، وفي قطاع التعليم، أكدت نائب محافظ الجيزة على إضافة مدارس جديدة والتي ستدخل الخدمة هذا العام، خاصة في منطقة بولاق الدكرور ذات الكثافة السكانية العالية.

وفي ختام حديثها، أعربت نائب محافظ الجيزة، عن فخرها بالإنجازات المحققة على أرض الواقع داخل محافظة الجيزة قائلة، "أعتقد أننا لو وثقنا جميع المشروعات التي حدثت في محافظة الجيزة خلال السنوات الماضية، لوجدنا أنها لم تحدث في تاريخها، وأن والدولة لا تتأخر أبدا عن أبنائها، ومصر حققت طفرة كبيرة جداً في قطاع الصحة بفضل المبادرات الرئاسية العديدة.